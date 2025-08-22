'Путин никогда не согласится': усилия Трампа по достижению мира в Украине зашли в тупик – WSJ

После встречи с президентом Украины и европейскими лидерами президент США Дональд Трамп хвастался тем, что "быстро достиг" мирного соглашения по войне в Украине. Но уже через четыре дня после этого настроение американского лидера кардинально изменилось, и теперь Трамп заявляет, что у Киева нет шансов выиграть войну без новых, причем более мощных атак вглубь территории России.

Речь идет об одном из последних постов президента США в соцсетях, где он отметил, что "впереди – интересные времена". В Wall Street Journal это назвали "угасающим оптимизмом" по поводу усилий Трампа урегулировать войну политическим путем.

Издание считает, что Трамп понял – его надежды организовать саммит с участием украинского лидера и российского диктатора для заключения мирного соглашения не оправдались. Не оправдался и его запасной план, согласно которому Путин и Зеленский должны были встретиться лично для обсуждения окончания войны.

К тому же, идея об отправке в Украину западных миротворцев в случае достижения мирного соглашения была отвергнута Кремлем.

Что предшествовало

В указанном посте в Truth Social Трамп вновь раскритиковал своего предшественника Джо Байдена – но теперь уже не за начало войны, а за то, что тот не позволял Украине использовать американское оружие для мощных ударов вглубь территории России. Нынешний президент США заявил, что без атак на страну-агрессора шансов на победу практически нет.

По его словам, нынешняя сложная ситуация является итогом того, что Украина не имела возможности наносить дальнобойные удары по территории страны-агрессора.

В то же время президент США анонсировал "интересные времена" впереди – и такой анонс люди поняли, как намек на желание Трампа предоставить Украине новое вооружение.

Что говорят специалисты

"Президент США, по словам бывших помощников, придерживается импровизационного подхода, во многом основанного на личных отношениях. Путин методичен в своей подготовке и лишен сентиментальности. Трамп стремится к скорейшему прекращению конфликта. А Путин рассчитывает на длительную груза время которой Россия сможет улучшить свои позиции на поле боя, пока дипломаты ведут переговоры, даже если это будет стоить тысяч жертв с обеих сторон", – отмечает издание.

Соответственно, намек Трампа на вооружение Украины "может быть попыткой вернуть себе рычаги давления, поскольку дипломатия, похоже, не приносит результата".

"Похоже, что он понял: давление на Россию – есть самый большой недостаток его так называемой стратегии. Потому что если в разработке нет оружия, подкрепляющего эту стратегию, ценность ее сразу снижается", – цитирует издание Александра Вершбоу, бывшего посла США в РФ и Организации Североатлантического договора.

Манипуляции американским лидером

Фиона Гилл, занимавшая должность ведущего эксперта по России в Совете национальной безопасности во время первого срока Трампа, считает, что его недавние встречи с Путиным, Зеленским и европейскими лидерами "привели к запутанному процессу", из-за которого в США и России по-разному поняли, что означают гарантии безопасности.

"Мы как будто застряли в Украине, и сейчас все, включая Путина, пытаются управлять Трампом. Россияне используют отсрочки (переговоров) в определенном контексте, а Трамп этого не замечает. Возможно, Путин намеренно создавал у него впечатление, что он с ним согласен", – отметила она.

Администрация Трампа, по крайней мере, на людях демонстрирует надежду на переговорные способности Трампа и, соответственно, на быстрое соглашение. Однако некоторые бывшие должностные лица американского президента уже не скрывают, что "всеобъемлющее урегулирование конфликта" маловероятно".

"Мы находимся там же, где были две недели назад, там же, где были полгода назад. Соглашения никогда не будет. Путин никогда не согласится ", – цитирует издание Курта Волкера, который занимал должность спецпредставителя США по переговорам по Украине во время первого срока Трампа.

Как сообщал OBOZ.UA, к аналогичному выводу пришли аналитики The Guardian. Там считают, что Трамп намерен занять выжидательную позицию, чтобы оценить, возможно ли вообще провести встречу Путина и Зеленского. А отказ от непосредственного участия в переговорах между Киевом и Москвой, по сути, означает отступление от переговоров по завершению войны в Украине.

