Трамп решил самоустраниться от организации двусторонней встречи Путина и Зеленского – The Guardian

Президент США Дональд Трамп решил отойти от процесса организации переговоров между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным. Он предлагает, чтобы Украина и Россия самостоятельно договорились о двусторонней встрече.

Сам Трамп намерен занять выжидательную позицию, чтобы оценить, возможна ли вообще такая встреча. Об этом пишет The Guardian, ссылаясь на чиновников американской администрации, которые знакомы с ситуацией.

Они отметили, что отказ от непосредственного участия в переговорах между Киевом и Москвой, по сути, означает отступление от переговоров по завершению войны в Украине.

Такая позиция Трампа стала предметом обсуждений среди советников президента США.

По словам собеседников издания, Трамп в последние дни неоднократно подчеркивал, что следующим этапом в процессе завершения войны в Украине остается двусторонняя встреча между президентом Путиным и Зеленским и только после их личного диалога возможно его привлечение.

Сам президент США публично подтвердил, что отходит от организации переговоров Путина и Зеленского.

"Я просто хочу посмотреть, что будет на встрече. Они сейчас ее организуют, и мы посмотрим, что будет", – сказал он в интервью Марку Левину на WABC.

В администрации США эту ситуацию описали как "выжидательную". При этом до сих пор нет четких договоренностей относительно места или даты возможной встречи между Путиным и Зеленским.

"Нежелание Трампа настаивать на встрече Путина и Зеленского появляется на фоне того, что он в последние дни признал – прекращения войны в Украине оказалось сложнее, чем он ожидал. Хотя во время предвыборной кампании он заявлял, что может достичь этого за 24 часа", – отметило издание.

Как сообщал OBOZ.UA, после переговоров в Вашингтоне Дональд Трамп заявил, что Зеленский и Путин находятся "в процессе" организации двусторонней встречи. По словам президента США, эти переговоры необходимы.

