'У нас есть свои интересы': Зеленский ответил, была ли детализирована концепция свободной экономической зоны на Донбассе

Во время встречи президентов Украины и США детализированная концепция "свободной экономической зоны" на Донбассе не обсуждалась: ее просто еще не существует. Когда контуры такой зоны будут очерчены, их Киев не примет без обсуждения с украинским народом.

Видео дня

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналистов. Он также отметил, что на выполнение требования Кремля о выводе украинских войск с подконтрольной части Донецкой области украинская власть соглашаться не собирается, потому что это противоречит интересам Украины.

Что сказал Зеленский о "свободной экономической зоне" на Донбассе и выводе из региона украинских войск

Вопрос создания на украинской Донетчине "свободной экономической зоны", о котором много говорится в последнее время, на встрече во Флориде в воскресенье, 28 декабря, президент Украины со своим американским коллегой Дональдом Трампом не обсуждали. Сейчас здесь еще не о чем говорить, отметил глава государства.

"Детализированной концепции свободной экономической зоны пока нет. Будет – мы обязательно будем это проговаривать с обществом", – сказал Зеленский.

Ответил президент и на вопрос, оказывали ли на него давление во время последней встречи американцы с требованием отдать России всю Донецкую область, как того требует российский диктатор Владимир Путин. Из ответа главы государства следует, что это требование для Киева по-прежнему остается неприемлемым.

"Что касается выхода [Сил обороны Украины] с Донбасса – смотрите, это же не новость, что Россия этого хочет. В их розовых мечтах – чтобы нас в целом не было на территории нашей страны. И этим мечтам уже не один год. Но у нас есть своя земля, своя территориальная целостность, свое государство и свои интересы. Мы будем действовать в соответствии с интересами Украины", – подчеркнул президент.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что накануне в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде состоялись переговоры президента США с Зеленским. Как они проходили и к каким результатам привели, мы подробно рассказывали.

По итогам встречи президент Украины заявил о "большом прогрессе" на пути к завершению войны. А Трамп еще в публичной части встречи выдал очередную порцию бреда. В частности, он заявил, что Путин, мол, очень хочет мира и просто мечтает "видеть Украину успешной".

По итогам переговоров европейские лидеры заявили о необходимости усиливать давление на Россию. А президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен говорила о "заметном прогрессе" переговоров Зеленского и Трампа и подчеркнула исключительную важность предоставления Украине действительно надежных гарантий безопасности.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!