'Мы сделали большой прогресс': Зеленский подвел итоги переговоров с Трампом

Президент Владимир Зеленский заявил, что 20-пунктный мирный план согласован на 90%. В то же время в рамках переговоров удалось полностью согласовать вопрос военной поддержки.

Об этом глава государства заявил на совместном брифинге с американским президентом. Трансляция продолжалась на канале Офиса президента.

После переговоров, которые длились почти три часа, президенты Украины и США пообщались с журналистами и подвели итоги встречи. По словам Зеленского, гарантии безопасности до сих пор остаются "краеугольным камнем" для достижения мира в Украине, однако команды продолжат работу над всеми аспектами. Однако обсуждение он охарактеризовал положительно и рассказал о прогрессе.

"У нас было замечательное обсуждение по всем темам. Хочу оценить тот прогресс, который был сделан украинской и американской командами за последние недели... Мы обсудили все аспекты мирного соглашения. Действительно есть значительные достижения: на 90% согласовали 20-пунктный мирный план, также почти полностью согласовали вопросы безопасности с точки зрения Европы, военная поддержка на 100% поддержана и также обсуждали последовательность дальнейших шагов", – отметил Зеленский.

Зато президент США Дональд Трамп считает, что условия согласовали примерно на 95%.

"Можно сказать 95%. Я не люблю говорить четко в процентах, но скажу, что мы очень близко подошли к окончательному решению этих сложных вопросов. Сегодня был значительный прогресс", – сказал Трамп.

В то же время глава государства добавил, что вместе с Трампом не исключают возможности в ближайшее время встретиться с европейскими лидерами в Вашингтоне.

Подробности о встрече лидеров

28 декабря в Палм-Бич (штат Флорида, США) в частной резиденции Мар-а-Лаго состоялись переговоры между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом с участием делегаций обеих стран. До этого стороны провели ряд контактов по мирному плану завершения российско-украинской войны.

Лидеры общались за закрытыми дверями 2:30 часа, это стало самым длинным разговором Зеленского и Трампа.

Перед началом переговоров президенты Украины и США сделали ряд заявлений, очертив ожидания от встречи. Дональд Трамп отметил возможность достижения соглашения, которое, по его словам, принесет Украине значительную экономическую выгоду и откроет перспективы для масштабного восстановления.

В то же время Владимир Зеленский подтвердил, что во время встречи с американским лидером будет обсуждаться вопрос территориальных уступок. По его словам, эта тема является одной из ключевых в контексте дальнейших переговоров и возможных решений.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что президент США заявил, что судьба украинского Донбасса, который Россия требует отдать без боя, остается нерешенным вопросом в переговорах по урегулированию российско-украинской войны. Но соглашение "приближается".

