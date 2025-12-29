'Россия хочет видеть Украину успешной': Трамп выдал очередную порцию бреда. Видео

Президент США Дональд Трамп в очередной раз отличился абсурдными заявлениями. На этот раз американский лидер отметил, что страна-агрессор Россия якобы заинтересована в успешном развитии Украины и стабильном функционировании ее энергетики.

Такие заявления Трампа прозвучали на совместном брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским. Во время брифинга лидеры подвели итоги переговоров по мирному соглашению, которая состоялась в частной резиденции Мар-а-Лаго (штат Флорида, США).

Отвечая на вопросы журналистов, политик подчеркнул, что слова о желании России "чтобы в Украине было все хорошо" могут звучать странно. Однако, по его словам, Путин стремится обеспечивать Украину электричеством.

"Россия хочет, чтобы в Украине было все хорошо. Это звучит странно, но, смотрите, я пытаюсь объяснить, что президент Путин очень хочет поставлять энергию в Украину по очень низкой цене", – заявил Трамп.

Напомним, что перед началом встречи Дональд Трамп пообщался по телефону с российским диктатором Владимиром Путиным. Американский лидер охарактеризовал разговор "хорошим и очень продуктивным". Других подробностей от американцев не поступило, зато помощник российского диктатора Юрий Ушаков начал рассказывать собственную версию относительно содержания переговоров.

По его словам, разговор, инициатором которого был Трамп, носил "дружеский и деловой характер" и длился 1 час 15 минут. Кроме того, после встречи с Зеленским, Трамп и российский диктатор Путин договорились поговорить снова.

Также по версии Ушакова, Путин поддержал предложение Трампа продолжить работу над урегулированием "украинского конфликта" в рамках специально создаваемых рабочих групп.

Во время разговора президент США якобы признал, что "украинский конфликт" стал для него одной из самых сложных задач. Стороны якобы согласились, что временное перемирие может лишь затянуть конфликт. В то же время российский диктатор подчеркнул важность ориентироваться на достигнутые в Анкоридже договоренности, а Трамп выразил оптимизм относительно перспектив экономического сотрудничества США и России в случае завершения войны.

Как прошла встреча Зеленского с Трампом

28 декабря в частной резиденции Мар-а-Лаго (штат Флорида, США) состоялись переговоры президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа с участием делегаций обеих стран. Перед встречей лидеры сделали короткие заявления для журналистов.

Переговоры продолжались 2 часа 30 минут и стали самым длинным разговором Зеленского и Трампа. После них президенты продолжили телефонные консультации с европейскими лидерами.

Уже во время брифинга Дональд Трамп заявил, что во время переговоров удалось достичь значительной детализации, а стороны приблизились к урегулированию. По его словам, в переговорах о мире остался один или два открытых вопроса, среди которых территориальный. Он добавил, что Европа будет отвечать за большую часть гарантий безопасности, а США будут помогать, и назвал состав рабочей группы США по Украине.

Владимир Зеленский в свою очередь сообщил, что 20-пунктный мирный план согласован на 90 процентов. По его словам, гарантии безопасности в целом согласованы полностью, гарантии от США и Европы – на 90 процентов, военное измерение – на 100 процентов, а план восстановления Украины финализируется. Зеленский выразил надежду, что решение по всем документам будет найдено уже в январе, и подчеркнул, что вопрос территорий должен решаться с уважением к украинскому закону и народу.

Как сообщал OBOZ.UA, после переговоров президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает возможности своего визита в Украину. Он акцентировал, что рассматривает такой шаг прежде всего по гуманитарным соображениям. По словам Трампа, вопрос сохранения человеческих жизней остается ключевым на фоне полномасштабной войны.

Также напомним,переговоры между Украиной и США начались с ланча. Участников угощали различными блюдами, а на десерт подали именной торт президента США. Зато журналистам Трамп предложил "посидеть на улице и немного поесть".

