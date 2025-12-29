"Самое важное – надежные гарантии": фон дер Ляйен заявила о "заметном прогрессе" переговоров Зеленского и Трампа

Во время встречи президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа "был заметен прогресс". Главное, чтобы будущее мирное соглашение предусматривало настоящие гарантии безопасности для Украины.

Таким образом переговоры, состоявшиеся 28 декабря в штате Флорида, прокомментировала президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. На своей странице в X (Twitter) политик отметила, что Зеленский и Трамп созванивались с европейскими лидерами, среди которых была и она сама.

Что заявила Урсула фон дер Ляйен

С несколькими лидерами Европы президенты Украины и США разговаривали примерно час, "чтобы обсудить их сегодняшнюю встречу по мирным переговорам". Эту беседу фон дер Ляйен назвала хорошей.

"Был заметный прогресс, который мы приветствуем", – заверила она.

Руководительница ЕК пообещала дальнейшую поддержку. Она заверила, что "Европа готова продолжать сотрудничество с Украиной и нашими партнерами из США для закрепления этого прогресса".

"Самое важное в этих усилиях – это надежные гарантии безопасности с первого дня", – подчеркнула политик.

Как ранее писал OBOZ.UA, перед встречей Зеленского и Трампа во Флориде Financial Times утверждало, что президент Украины не ожидал от Москвы согласия на предложенный план. Об этом он якобы говорил европейским лидерам, подчеркивая необходимость давления Вашингтона на государство-агрессора.

