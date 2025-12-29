'Мы должны усиливать давление на Россию': европейские лидеры оценили итоги встречи Зеленского и Трампа

Лидеры стран Европы положительно оценили итоги встречи президента Владимира Зеленского с главой Белого дома Дональдом Трампом, которая состоялась 28 декабря, и дальнейший телефонный разговор с их участием. Они отметили необходимость объединения усилий для достижения справедливого и устойчивого мира и усиления давления на Россию.

Подтвердили свою поддержку Украине и министры МИД стран Европы. OBOZ.UA собрал реакцию политиков.

После завершения закрытой части переговоров между украинской и американской делегациями в Мар-а-Лаго в Палм-Бич (Флорида, США) президенты Владимир Зеленский и Дональд Трамп провели видеовстречу с европейскими лидерами.

О составе участников сообщил президент Финляндии Александр Стубб, уточнив, что к разговору присоединились президент Франции Эмманюэль Макрон, президент Польши Кароль Навроцкий, премьер-министры Великобритании Кир Стармер, Италии Джорджа Мелони и Норвегии Йонас Гар Стере, канцлер Германии Фридрих Мерц, а также генсек НАТО Марк Рютте и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Заявления европейских политиков

"Разговор продолжался более часа. Мы обсудили конкретные шаги по завершению войны. Мы все работаем над достижением справедливого и прочного мира", – написал Стубб.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о положительном итоге переговоров и "хорошем прогрессе".

"Европа готова продолжать сотрудничество с Украиной и нашими партнерами из США для закрепления этого прогресса. Самое важное в этих усилиях – это безотказные гарантии безопасности с первого дня", – говорится в сообщении.

Президент Польши Кароль Навроцкий отметил, что стороны обсудили ход мирных переговоров, направленных на прекращение развязанной Россией войны против Украины.

"Обсуждалось состояние мирных переговоров, целью которых является прекращение войны в Украине, спровоцированной Россией. Президент Кароль Навроцкий подчеркнул большую заинтересованность президента Трампа в мирном процессе и поблагодарил за сегодняшний разговор. Он отметил, что с начала полномасштабной агрессии России против Украины аэропорт Rzeszów-Jasionka служит хабом для более 90% помощи Украине. Поэтому позиция Польши на момент подписания мирного соглашения будет ключевой", – сообщили в Канцелярии польского лидера.

По словам Навроцкого, этот разговор показал, что решения по миру и безопасности в регионе должны приниматься с участием всех заинтересованных сторон. В то же время решительная позиция США и сплоченность европейских государств, по его убеждению, создают реальный шанс завершить войну, развязанную РФ.

Премьер-министр Ирландии Михал Мартин приветствовал прогресс в мирных переговорах по Украине.

"Я твердо надеюсь, что это будет продолжено в будущем, чтобы обеспечить прекращение огня", – написал он.

Премьер-министр Нидерландов Дик Схооф отметил позитивные сообщения из США о мирных переговорах в Украине.

"Россия теперь должна продемонстрировать, что она действительно хочет остановить эту войну и что она готова серьезно вести переговоры о справедливом и длительном мире. Нидерланды продолжают поддерживать Украину в борьбе против российской агрессии", – указано в сообщении.

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский считает итоги встречи Зеленского и Трампа во Флориде оптимистичными.

"Украина хочет мира. Россия ведет захватническую войну уже более 1400 дней. Мы должны заставить Путина к миру экономическими санкциями и силой украинской обороны", – написал он.

Глава МИД Нидерландов Дэвид ван Вил убежден, что во время встречи Трампа и Зеленского сделаны дальнейшие шаги в мирных переговорах по Украине.

"Мы ценим усилия Соединенных Штатов. Нидерланды продолжают поддерживать Украину в борьбе против российской агрессии и за установление прочного мира", – говорится в сообщении.

Что предшествовало

28 декабря в Палм-Бич (штат Флорида, США) в частной резиденции Мар-а-Лаго состоялись переговоры между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом с участием делегаций обеих стран. До этого стороны провели ряд контактов по мирному плану завершения российско-украинской войны. Лидеры общались за закрытыми дверями 2:30 часа, это стало самым длинным разговором Зеленского и Трампа.

Как писал OBOZ.UA, после встречи Зеленский заявил, что 20-пунктный мирный план согласован на 90%. Также в рамках переговоров удалось полностью согласовать вопрос военной поддержки.

