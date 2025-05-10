'У Москвы есть своя позиция': у Путина отреагировали на требование 30-дневного режима прекращения огня с понедельника

В России заявили, что готовы "рассмотреть" идею 30-дневного прекращения огня в Украине. Но решение, по словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, будут принимать, исходя из своих интересов.

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Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии телеканалу CNN. По его словам, Россия рассмотрит предложения о перемирии, однако будет придерживаться своей позиции относительно условий и формата такого шага.

"Мы рассмотрим эту инициативу. Но Россия всегда придерживается своей точки зрения относительно условий возможного перемирия", – сказал Песков.

Он также добавил, что давить на Москву "бесполезно" и российская сторона имеет собственную позицию по вопросу прекращения огня.

"Мы это (давление - ред.) чувствуем", – добавил Песков.

Стоит отметить, что президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Великобритании Кир Стармер отвергли предложения России о дополнительных условиях для переговоров. Они отметил, что Украина больше не будет в одиночку в борьбе за мир, и европейские лидеры готовы активизировать свои усилия для обеспечения стабильности в регионе.

Напомним, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Россия должна серьезно отнестись к предложению о немедленном и безусловном прекращении огня. В противном случае международное сообщество готово существенно усилить санкции против агрессора.

Как сообщал OBOZ.UA, 10 мая в Киеве лидеры наработали позицию о 30-дневном прекращении огня в Украине и дальнейших мирных переговорах. При этом представители "коалиции желающих" не исключают, что в ближайшее время все может завершиться усилением санкций против России и увеличением поддержки Украины.

По итогам пятисторонней встречи президент Владимир Зеленский озвучил дату начала безусловного прекращения огня - 12 мая. Оно продлится не менее 30 дней, и это четкое требование к России, которое поддерживают международные партнеры.

Также Зеленский и лидеры четырех стран НАТО провели разговор с президентом США Дональдом Трампом после встречи в Киеве. Они сообщили о готовности Украины к безусловному 30-дневному прекращению огня, начиная с 12 мая, и прямым переговорам с Кремлем.

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