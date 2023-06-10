Украина получит новый пакет военной помощи от Канады: Трюдо и Зеленский провели переговоры в Киеве

Канада передаст Украине новый пакет военной помощи. В него войдут 10 тысяч артиллерийских снарядов, 76 бронеавтомобилей "Рошель", конфискованный у российской компании самолет Ан-125 "Руслан".

Видео дня

Об этом на совместной пресс-конференции 10 июня сообщили президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо, после того, как иностранный политик приехал в Киев с неанонсированным визитом, отметил корреспондент OBOZREVATEL. Кроме того, Канада присоединится к коалиции истребителей F-16 для Украины и выделит нашему государству помощь в размере 500 млн долларов.

Президент Украины Владимир Зеленский также поздравил визит команды Трюдо в Telegram.

"Несмотря на все попытки России сломить наш народ, украинцы продолжают бороться за независимость и свободу. И в нашей победе мы будем так же вместе, как сейчас на нашем пути защиты жизни и людей", – подчеркнул Зеленский.

Напомним, что это второй визит канадского премьера в Украину за время полномасштабной войны. Он уже приезжал в Киев на поезде 5 мая 2022 года и лично поднял флаг над вновь открытым посольством Канады. Тогда же политик побывал в Ирпене, чтобы своими глазами увидеть последствия российской агрессии.

Как писал OBOZREVATEL:

– 21 мая 2023-го Зеленский на полях саммита G7 встретился с Трюдо. Стороны обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений, а также усиление помощи нашей стране в противостоянии российской агрессии.

– Глава нашего государства заявлял, что дружественная Канада является одним из лидеров поддержки Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!