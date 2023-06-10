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В Киев с официальным визитом прибыл премьер Канады Трюдо: первые фото

Марина Погорилко
Новости политики
1 минута
1,3 т.
В Киев с официальным визитом прибыл премьер Канады Трюдо: первые фото

В субботу, 10 июня, в Киев с неанонсированным визитом прибыл премьер-министр Канады Джастин Трюдо. В сети начали появляться его фото в украинской столице, хотя официальных сообщений о прибытии в столицу высокого гостя от украинской власти пока нет.

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Снимок опубликовало издание NV. Судя по нему, канадский политик посетил военную фотовыставку в центре Киева. Вместе с Трюдо в украинскую столицу также прибыла вице-премьер Канады Христя Фриланд.

В Киев с официальным визитом прибыл премьер Канады Трюдо: первые фото
В Киев с официальным визитом прибыл премьер Канады Трюдо: первые фото

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