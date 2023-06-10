'Россия чувствует, что им недолго осталось': Зеленский прокомментировал заявление Путина о контрнаступлении ВСУ. Видео

Президент Владимир Зеленский прокомментировал заявление российского диктатора Владимира Путина о начале украинского контрнаступления. Он призвал доверять нашим военным, которые находятся "на позитиве".

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Об этом глава государства сказал 10 июня во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, сообщил корреспондент OBOZREVATEL. Тот факт, что президент РФ говорит о контрнаступлении ВСУ, президент назвал "интересным" (чтобы посмотреть видео, докройте до конца новости).

"Важно, что Россия чувствует это всегда – что ей недолго осталось, по моему мнению. Контрнаступательные и оборонные действия, соответствующие, происходят в Украине. На какой стадии – я не буду говорить подробно. И считаю, что мы обязательно все это будем чувствовать. Я бы не доверял тем или иным Telegram-каналам, а особенно Путину. Доверять надо нашим военным", – подчеркнул Зеленский.

Он подчеркнул, что постоянно находится на связи с украинскими военными, которым полностью доверяет. Все они, по словам президента, "настроены положительно".

"Так Путину и передайте!" – отметил глава государства.

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