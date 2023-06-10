'Нам нужны юридические гарантии безопасности': Зеленский признал, что до конца войны Украина в НАТО не вступит. Видео

До окончания войны с Россией Украина не станет членом НАТО, хотя это стало бы лучшей гарантией безопасности для нашей страны. Впрочем, война стоит на пути евроатлантической интеграции Украины.

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В настоящее время Киев разработал предложения по юридическим гарантиям безопасности для нашего государства на пути к НАТО, в настоящее время идет их обсуждение с западными партнерами. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Канады Джастином Трюдо 10 июня в Киеве, сообщает корреспондент OBOZREVATEL.

Полноправное членство в НАТО стало бы лучшей гарантией безопасности для Украины, ставшей жертвой агрессии со стороны РФ. Однако до окончания войны эту гарантию наше государство вряд ли получит, признал Зеленский.

"Очень важно быть в будущем членами НАТО. Это для нас, для украинцев, лучшие гарантии. Однако, тем не менее, мы понимаем, что сегодня, во время войны, Украина не может стать членом НАТО, это противоречит [уставу] Альянса. В это время нам нужна помощь. Мы благодарны за ту помощь и за те гарантии, которыми сегодня мы обеспечены, благодаря нашим партнерам, безусловно, и Канаде тоже", – отметил глава государства.

В то же время, по его словам, Киев настаивает на юридических гарантиях безопасности для Украины по пути в НАТО.

"Но на этом пути к НАТО нам необходимы юридические гарантии безопасности. И они подготовлены нашей стороной. Мы разговариваем с нашими партнерами и здесь также одна из главных ролей в Канаде. Мы хотим, чтобы Канада была одним из тех гарантеров, с которым у нас у нас действительно длинный путь к будущему", – заметил Зеленский.

Напомним, 10 июня в Киев с официальным визитом прибыл премьер Канады Трюдо. Вместе с ним в украинскую столицу также прибыла вице-премьер Канады Христя Фриланд. Канадская делегация посетила военную выставку в Киеве.

Впоследствии Трюдо встретился в Киеве с президентом Зеленским. По итогам переговоров премьер Канады сообщил, что его государство передаст Украине новый пакет военной помощи. В него войдут 10 тысяч артиллерийских снарядов, 76 бронеавтомобилей Рошель, конфискованный у российской компании самолет Ан-125 "Руслан".

Кроме того, Канада присоединится к коалиции истребителей F-16 для Украины и выделит нашему государству помощь в размере 500 млн. долларов.