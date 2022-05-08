В Киеве снова заработало посольство Канады: открывал сам Трюдо. Фото

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо приехал в Украину без предварительного анонса визита. Он посетил освобожденный от временной оккупации армией РФ город Ирпень, а также принял участие в возобновлении работы посольства Канады в Киеве.

В частности, Трюдо помог сотрудникам посольства поднять канадский флаг на территории дипломатического ведомства. Об этом на своей странице в Twitter написал канадский журналист Пол Воркман.

"Премьер-министр Канады Джастин Трюдо поднимает кленовый лист над посольством в Киеве в момент, когда оно возобновляет работу. Трюдо провел день с президентом Украины Зеленским", – написал журналист.

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Во время посещения Ирпеня премьер-министр Канады увидел степень разрушения жилого сектора и других объектов инфраструктуры, а также узнал из первых уст о зверствах оккупантов над местными жителями. Это вызвало у него шок.

Трюдо пообщался с мэром города Александром Маркушиным. Он поблагодарил правительство Канады за оказываемую поддержку Украине и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество относительно вопроса восстановления нормального функционирования города.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Канада активно поддерживает Украину в борьбе с оккупантами. Правительство государства признало действия РФ геноцидом украинского народа, а также ввело ряд санкций против России, ее отдельных политических деятелей и бизнесменов и против представителей так называемых "Л/ДНР".