Мендель не пустили в здание Европарламента, где у нее должно было состояться выступление: как она это объяснила. Видео

Бывшая пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что её не пустили в здание Европейского парламента в тот день, когда она должна была выступить там с речью о мире. Она связала запрет на вход с санкциями, введенными против неё президентом Украины Владимиром Зеленским.

Видео дня

Об этом Мендель сообщила в X. По её словам, объяснений причин запрета она не получила, однако организаторы мероприятия предоставили ей возможность выступить посредством видеоконференции.

Мендель заявила, что будет говорить о мире

В видео Мендель сказала, что должна была выступить с речью о мире и до сих пор считает, что для Украины одним из способов сохраниться как нации является установление мира. Она также заявила, что не видит в своей позиции ничего антиукраинского.

По словам бывшей пресс-секретаря Зеленского, ей было странно узнать о запрете на вход именно в день запланированного выступления. Она назвала ситуацию стрессовой и заявила, что не получила объяснений относительно причин такого решения.

Мендель также сказала, что получает поддержку от украинцев из разных регионов страны и считает, что "миллионы украинцев" хотят мира. Она выразила сожаление по поводу того, что не сможет лично выступить в Европарламенте, но подтвердила, что ее речь все равно состоится онлайн.

Организатором мероприятия выступила немецкая ультраправая партия "Альтернатива для Германии" (AfD), представители которой выступают против оказания Украине военной и финансовой помощи.

Напомним, 13 сентября президент Владимир Зеленский ввел санкции против бывшей пресс-секретаря Юлии Мендель. Она попала в список из 10 украинских и российских граждан, которых в Офисе президента обвиняют в распространении дезинформации, российской пропаганды и поддержке агрессивной политики РФ.

Как писал OBOZ.UA, после введения санкций Юлия Мендель заявила, что не изменит своих взглядов, и обвинила Владимира Зеленского в применении ограничений против тех, кто выступает за мир в Украине. Она также назвала президента "диктатором" и заявила, что Украине для выживания нужен мир.

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