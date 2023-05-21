'Сейчас критический момент': Зеленский и премьер Канады Трюдо в Японии обсудили усиление поддержки Украины

Президент Украины Владимир Зеленский на полях саммита G7 встретился с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Стороны обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений, а также усиление помощи нашей стране в противостоянии российской агрессии.

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Об этом в своем Telegram сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Он уточнил, что среди вопросов, поднятых в разговоре, были: дальнейшее взаимодействие в сфере безопасности и обороны, ситуация на фронте, обучение украинских офицеров в рамках канадской тренировочной миссии UNIFIER, важность реализации всех пунктов украинской формулы мира и евроатлантическая интеграция Украины (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Высоко ценю то, что дружественная Канада является одним из лидеров поддержки Украины в противостоянии российской агрессии. Но сейчас критический момент для нас и всего мира, и Украина нуждается в усилении помощи", – подчеркнул Зеленский.

Он выразил благодарность Трюдо и Канаде за помощь в разминировании территорий и за оперативную проработку правительством страны и ее производителями запросов нашего государства.

В вопросе евроатлантической интеграции Украины президент отметил, что на Вильнюсском саммите НАТО в июле должны быть приняты конкретные решения о членстве нашего государства в Альянсе и даны четкие сигналы, что Украина станет членом НАТО.

Напомним: накануне в вечернем обращении к украинцам Зеленский рассказал о первых результатах переговоров в Японии с партнерами из ключевых государств. Украине удалось заручиться усиленной поддержкой посредством новых оборонных систем, боевой техники и самолетов. Также украинский лидер перечислил ряд плодотворных встреч в рамках своего визита, в частности: с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, премьером Великобритании Риши Сунаком, премьер-министром Индии Моди, президентом Евросовета Шарлем Мишелем, президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцом.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Сунак и Зеленский встретились в кулуарах саммита G7 в Хиросиме (Япония). Лидеры эмоционально поприветствовали друг друга;

– ради участия Зеленского во встрече G7, организаторы изменили расписание. Президент Украины прибыл в страну в субботу, 20 мая, а 21 числа, в заключительный день саммита, примет участие в официальных мероприятиях.

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