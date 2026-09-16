Мальдера удивил составом сборной Украины на ближайшие официальные матчи
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Тренерский штаб сборной Украины по футболу включил в заявку на сентябрьские матчи Лиги наций сразу шестерых нападающих, среди которых оказались молодые Артем Степанов и Матвей Пономаренко. Оба считаются представителями нового поколения украинского футбола и получили возможность проявить себя в национальной команде рядом с более опытными игроками.
Такое количество форвардов для двух игр встречается нечасто и стало одной из главных неожиданностей представленного списка. Кроме Степанова и Пономаренко, в атакующей группе Артем Довбик, Данило Сикан, Владислав Ванат, а также Роман Яремчук.
В компанию опытных вратарей Анатолия Трубина и Дмитрия Ризныка, добавился 24-летний представитель ФК "Харьков" Георгий Ермаков. В обороне вместе с лидерами команды Ильей Забарным, Николаем Матвиенко и Виталием Миколенко, свои дебютные вызовы получили: правый защитник Илья Крупский ("Харьков"), левый защитник Александр Драмбаев (ЛНЗ), полузащитники Максим Хлань ("Гурник" Забже) и Иван Варфоломеев ("Линкольн").
При этом испанский наставник сохранил в составе и ветеранов сборной. В список вошли Андрей Ярмоленко, Виктор Цыганков, Николай Матвиенко, Виталий Миколенко, Георгий Судаков и Артем Довбик, которые остаются важной частью команды.
Первые матчи нового розыгрыша Лиги наций сборная Украины проведет в сентябре. Соперниками украинской команды станут Исландия и Азербайджан.
Расписание матчей сборной Украины в Лиге наций 2026/2027
- 25 сентября: Венгрия — Украина
- 28 сентября: Грузия — Украина
- 2 октября: Украина — Северная Ирландия
- 5 октября: Украина — Венгрия
- 14 ноября: Северная Ирландия — Украина
- 17 ноября: Украина — Грузия
Как сообщал OBOZ.UA, недавно УЕФА утвердил новый порядок повышения и понижения сборных в Лиге наций перед переходом турнира на систему из трех дивизионов вместо четырех.
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