Мальдера удивил составом сборной Украины на ближайшие официальные матчи

Тренерский штаб сборной Украины по футболу включил в заявку на сентябрьские матчи Лиги наций сразу шестерых нападающих, среди которых оказались молодые Артем Степанов и Матвей Пономаренко. Оба считаются представителями нового поколения украинского футбола и получили возможность проявить себя в национальной команде рядом с более опытными игроками.

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Такое количество форвардов для двух игр встречается нечасто и стало одной из главных неожиданностей представленного списка. Кроме Степанова и Пономаренко, в атакующей группе Артем Довбик, Данило Сикан, Владислав Ванат, а также Роман Яремчук.

В компанию опытных вратарей Анатолия Трубина и Дмитрия Ризныка, добавился 24-летний представитель ФК "Харьков" Георгий Ермаков. В обороне вместе с лидерами команды Ильей Забарным, Николаем Матвиенко и Виталием Миколенко, свои дебютные вызовы получили: правый защитник Илья Крупский ("Харьков"), левый защитник Александр Драмбаев (ЛНЗ), полузащитники Максим Хлань ("Гурник" Забже) и Иван Варфоломеев ("Линкольн").

При этом испанский наставник сохранил в составе и ветеранов сборной. В список вошли Андрей Ярмоленко, Виктор Цыганков, Николай Матвиенко, Виталий Миколенко, Георгий Судаков и Артем Довбик, которые остаются важной частью команды.

Первые матчи нового розыгрыша Лиги наций сборная Украины проведет в сентябре. Соперниками украинской команды станут Исландия и Азербайджан.

Расписание матчей сборной Украины в Лиге наций 2026/2027

25 сентября: Венгрия — Украина

Венгрия — Украина 28 сентября: Грузия — Украина

Грузия — Украина 2 октября: Украина — Северная Ирландия

Украина — Северная Ирландия 5 октября: Украина — Венгрия

Украина — Венгрия 14 ноября: Северная Ирландия — Украина

Северная Ирландия — Украина 17 ноября: Украина — Грузия

Как сообщал OBOZ.UA, недавно УЕФА утвердил новый порядок повышения и понижения сборных в Лиге наций перед переходом турнира на систему из трех дивизионов вместо четырех.

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