"Трамп не хочет выпускать рычаги влияния из своих рук": Огрызко объяснил ситуацию с законопроектом покойного сенатора Грема в отношении России

В США продолжается дискуссия по поводу законопроекта о введении жестких санкций против России, инициированного покойным сенатором Линдси Грэмом. Несмотря на заявленную поддержку, Дональд Трамп настаивает на сохранении контроля над окончательным решением о введении ограничений.

Видео дня

Это создает неопределенность вокруг перспектив документа и его реального влияния. Об этом в интервью OBOZ .UA рассказал экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

Трамп не хочет терять контроль над санкциями

По словам Владимира Огрызко, ситуация с законопроектом пока остается неоднозначной. Главная причина – нежелание Дональда Трампа передавать ключевые рычаги влияния другим институтам.

Экс-глава МИД отмечает, что даже возможное снижение пошлин с 500% до 100% не меняет сути – оба варианта фактически являются запретительными. В таких условиях импорт российской нефти станет экономически невыгодным. В то же время главный вопрос заключается не в размере ограничений, а в том, кто будет принимать решение об их применении.

"Трамп не хочет передавать эти полномочия никому, кроме себя. Он будет действовать так, как сам сочтёт нужным", – считает эксперт.

Огризко прогнозирует, что законопроект, вероятно, будет принят, однако с нормой, которая позволит президенту США самостоятельно решать, применять ли санкции.

Это означает, что документ может стать скорее политическим инструментом, чем гарантированным механизмом давления на Россию. С одной стороны, его принятие продемонстрирует готовность Вашингтона действовать жестко. С другой – возможность не применять санкции может в значительной степени нивелировать эффект.

"Сегодня для Трампа Путин хороший, завтра – чуть хуже, послезавтра – снова хороший. Постоянно находиться на таких качелях очень сложно. Нужно уже определиться с позицией. Да, мы слышим правильные заявления и от Трампа, и от Рубио. Но когда дело доходит до конкретных технических решений, ощущается торможение, в частности со стороны Пентагона", – считает Огрызко.

Европа усиливает свою роль, США опасаются конкуренции

Огризко подчеркнул, что на фоне этой неопределенности растет роль европейских стран. В частности, создание антибаллистической коалиции в Париже стало сигналом не только для России, но и для США о готовности Европы действовать самостоятельно.

Отдельно он отметил решение Вашингтона разрешить Украине присоединиться к производству компонентов для систем Patriot. По его мнению, это свидетельствует об обеспокоенности США возможным усилением европейского оборонного сектора и нежелании терять свои позиции.

"Впрочем, думаю, этот момент уже наступил. Европейцы поняли, что они и сами способны многое сделать. Украина стала важной частью этого процесса", – резюмировал Огрызко.

Что известно о законопроекте

Законопроект Грема-Блюменталя об "адских санкциях" против России предусматривает 100% пошлины для стран, которые продолжают закупать российскую нефть и газ (в первоначальной версии предлагались 500% тарифы).

Американские СМИ пишут о законопроекте как о возможности усилить давление на российского диктатора Владимира Путина путем введения 100% тарифов на пятерых крупнейших покупателей российской нефти и газа. Среди них – Китай и Индия.

Таким образом инициаторы законопроекта рассчитывали сократить доходы России, которые Кремль направляет на финансирование войны против Украины.

Также законопроект направлен против российского "теневого флота", с помощью которого Россия экспортирует энергоресурсы в обход западных санкций.

Напомним, законопроект о "адских санкциях" против России, инициаторами которого были покойный сенатор Линдси Грэм и его коллега Ричард Блюменталь, получил достаточную поддержку в Сенате США. В настоящее время его соавторами указаны более 60 законодателей: их голосов достаточно для принятия законопроекта.

Как сообщал OBOZ.UA, 12 июля стало известно о смерти сенатора-республиканца Линдси Грэма. Предварительно судмедэксперты назвали причиной разрыв аорты.

После этого Трамп поддержал пакет санкций против России, инициированный Грэмом, и намекнул, что может подписать его в случае одобрения Конгрессом.

После смерти Грэма его законопроект переписали, OBOZ .UA рассказывал, что именно изменилось.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!