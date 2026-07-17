С 1 января 2027 года в Украине начнет действовать новая классификация видов экономической деятельности NACE 2.1-UA, которая заменит действующий КВЭД-2010. Переход является частью гармонизации украинской статистической системы с законодательством Европейского Союза.

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В то же время последние разъяснения Госстата свидетельствуют о том, что для многих предприятий переход не будет автоматическим. Если между действующим КВЭД-2010 и новой классификацией NACE 2.1-UA отсутствует прямое соответствие, новый КВЭД придется определять самостоятельно и вносить соответствующие изменения в Единый государственный реестр.

Почему автоматическая замена будет работать не для всех

Новая классификация NACE 2.1-UA существенно детализирует отдельные виды экономической деятельности. Если раньше одному КВЭДу соответствовал один вид деятельности, то теперь отдельные коды разделены на несколько более узких категорий.

В такой ситуации ни одна автоматическая система не может определить, какой именно новый код соответствует деятельности конкретного предприятия, ведь только само предприятие знает, какой вид экономической деятельности фактически осуществляется. Если одному старому КВЭДу соответствует несколько новых кодов, сделать правильный выбор без анализа деятельности невозможно.

Поэтому в тех случаях, когда между старым и новым классификатором отсутствует "один к одному" соответствие, бизнесу придется не просто изменить номер КВЭД, а фактически заново оценить свою деятельность, самостоятельно определить соответствующий код и внести изменения в Единый государственный реестр.

Каким предприятиям следует в первую очередь проверить свои КВЭДы

Наибольшее внимание следует уделить тем видам деятельности, для которых в новой классификации одному старому КВЭДу соответствует несколько новых кодов.

Такая ситуация чаще всего будет возникать в сферах, активно развивавшихся в последние годы, в частности в IT, электронной коммерции, цифровых сервисах, логистике, рекламе, маркетинге и консалтинге.

Именно предприятиям из этих сфер стоит уже сейчас проверить, имеет ли их действующий КВЭД однозначное соответствие в новой классификации NACE 2.1-UA.

Почему это важно не только для статистики

На первый взгляд может показаться, что изменение КВЭД касается исключительно государственной статистики. На самом же деле для многих предприятий правильно определенный код вида экономической деятельности имеет вполне практическое значение.

От него могут зависеть возможность применения отдельных режимов налогообложения, получение лицензий и разрешительных документов, участие в публичных закупках, а также взаимодействие с банками, контрагентами и государственными органами.

В частности, для плательщиков единого налога законодательство прямо связывает право применять упрощенную систему налогообложения с видами деятельности, указанными в Едином государственном реестре.

Кроме того, КВЭДы используются при:

государственной регистрации;

получения отдельных лицензий и разрешительных документов;

участия в публичных закупках;

представления статистической отчетности;

взаимодействия с банками и контрагентами.

Именно поэтому выбор нового КВЭДа не следует воспринимать как чисто техническую процедуру. Если в результате перехода на NACE 2.1-UA будет выбран код, не соответствующий фактически осуществляемой деятельности, это может вызвать практические трудности уже после завершения переходного периода.

Как будет проходить переход

Переход на новую классификацию NACE 2.1-UA будет осуществляться поэтапно.

2026 год определен как переходный период. В это время государственные органы будут адаптировать свои информационные системы, обеспечивать сопоставление действующих кодов КВЭД-2010 с новой классификацией и внедрять соответствующие электронные сервисы.

Именно переходный период дает бизнесу возможность без спешки проверить, имеет ли действующий КВЭД прямое соответствие в новой классификации. Если такого соответствия нет, предприятию или ФЛП необходимо будет самостоятельно определить новый код и внести соответствующие изменения в Единый государственный реестр.

С 1 января 2027 года NACE 2.1-UA официально вступит в силу и заменит КВЭД-2010.

Что следует сделать уже сейчас

Хотя новая классификация вступит в силу только с 1 января 2027 года, у бизнеса уже сейчас есть достаточно времени, чтобы без спешки проверить свои КВЭДы и определить, потребуют ли они самостоятельного обновления.

Уже сейчас бизнесу целесообразно:

проверить соответствие своих КВЭД новым классификациям;

выяснить, сохраняется ли соответствие "один к одному";

оценить, нужно ли будет самостоятельно определять новый КВЭД;

при необходимости подготовиться к внесению изменений в Единый государственный реестр.

Такой анализ поможет избежать поспешных решений в конце переходного периода и обеспечит непрерывность деятельности после введения новой классификации.

Вывод

Самое главное, что следует учесть бизнесу уже сегодня, – далеко не все предприятия перейдут на новые КВЭДы автоматически.

Если между старым и новым классификатором отсутствует прямое соответствие, новый код вида экономической деятельности придется определять самостоятельно.

Именно поэтому переходный период следует использовать не только для ознакомления с новой классификацией, но и для проверки фактически осуществляемых видов экономической деятельности и, при необходимости, заблаговременной подготовки к внесению изменений в Единый государственный реестр.

Такой подход позволит без спешки подготовиться к переходу на NACE 2.1-UA и обеспечить непрерывность деятельности после введения новой классификации.