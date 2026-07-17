Блог | Наиболее вероятные послевоенные президент и премьер известны, а определенность это хорошо
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Лидер общественных симпатий был у нас известен уже давно, недавно он лишь подтвердил, что блокироваться с действующей властью не стремится.
Далее текст на языке оригинала.
Найвірогідніший його політичний партнер, тобто кандидат у прем’єри, визначився щойно.
Обох зробила власноруч "саме та сама" діюча влада, як свого часу Кучма вийшов з-під Кравчука, Ющенко з-під Кучми, Янукович з-під Ющенка.
Майбутня визначеність дозволяє в окривавленій країні цивілізовано все узгодити заздалегідь без зайвих потрясінь, забезпечивши єдність держави і непохитність стратегічного курсу.
Не вважаю, що це погано.
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