Лидер общественных симпатий был у нас известен уже давно, недавно он лишь подтвердил, что блокироваться с действующей властью не стремится.

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Далее текст на языке оригинала.

Найвірогідніший його політичний партнер, тобто кандидат у прем’єри, визначився щойно.

Обох зробила власноруч "саме та сама" діюча влада, як свого часу Кучма вийшов з-під Кравчука, Ющенко з-під Кучми, Янукович з-під Ющенка.

Майбутня визначеність дозволяє в окривавленій країні цивілізовано все узгодити заздалегідь без зайвих потрясінь, забезпечивши єдність держави і непохитність стратегічного курсу.

Не вважаю, що це погано.