ЕС близок к консенсусу по замороженным миллиардам Кремля: когда могут принять решение

Европейский Союз (ЕС) рассматривает использование 190 миллиардов евро замороженных активов Центрального банка России как единственный способ стабильного финансирования Украины. Лидеры ЕС стремятся достичь политического соглашения по этому поводу на саммите 23 октября, после чего начнется работа над юридическим предложением.

Видео дня

Как сообщили ознакомленные источники Bloomberg, ЕС будет стремиться достичь политического соглашения по использованию этих активов на саммите лидеров в Брюсселе на следующей неделе. Как только это будет обеспечено, Еврокомиссия быстро начнет работу над юридическим предложением по механизму высвобождения средств ко второму кварталу следующего года, сообщили источники. Они говорили на условиях анонимности, поскольку обсуждения являются частными.

Ощущение срочности возникает в то время, как значительная часть ответственности за финансирование военных и экономических потребностей Украины теперь ложится на Европу, а США заявляют, что больше не будут платить за оружие, которое могут предоставить Киеву. Между тем несколько государств-членов ЕС охвачены политическими и бюджетными потрясениями, пытаясь сочетать увеличение расходов на собственную безопасность.

Согласно планам, которые обсуждаются ЕС, Украина получит около 140 миллиардов евро новых займов с использованием этих активов. Деньги будут возвращены только в том случае, если Россия согласится выплатить Украине ущерб, нанесенный войной. ЕС неоднократно заявлял, что активы останутся замороженными, если этого не произойдет, и ищет способ сохранить средства заблокированными на основе голосования большинством, а не единогласия, которое требуется сейчас.

В то же время ЕС или группа государств-членов предоставят Euroclear, бельгийской клиринговой палате, где хранятся активы, гарантии, что она сможет удовлетворить любые потенциальные будущие российские претензии, если они возникнут из-за судебных обжалований. Москва предупредила об ответных мерах, если активы будут конфискованы. Планы ЕС не предусматривают полной конфискации активов.

Однако Бельгия до сих пор выступает против этого шага, утверждая, что ей нужно убедиться в юридической обоснованности любых предоставленных гарантий. Государства-члены ЕС также обсуждают условия, которые должны быть добавлены к займам, должны ли средства использоваться для военных целей, экономических потребностей Украины или для обоих, а также какую часть денег следует потратить на поставки из Европы, а какую из других источников.

Как уже сообщал OBOZ.UA, ранее лидеры ключевых стран Европы – Франции, Германии и Великобритании – объявили о достижении договоренности об использовании замороженных активов России. Их хотят направить на поддержку украинской армии. В то же время, это решение еще ничего не говорит о конфискации денег Кремля – против все еще выступает Бельгия, а сами представители "большой европейской тройки" отмечают важность координации с США.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!