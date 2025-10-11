"Большая тройка" Европы договорилась о направлении российских миллиардов на помощь ВСУ: что это значит

Лидеры ключевых стран Европы – Франции, Германии и Великобритании – объявили о достижении договоренности про использование замороженных активов России. Их хотят направить на поддержку украинской армии. В то же время, это решение еще ничего не говорит о конфискации денег Кремля – против все еще выступает Бельгия, а сами представители "большой европейской тройки" подчеркивают важность координации с США.

Видео дня

О достижении консенсуса между Францией, Германией и Британией говорится в совместном заявлении, опубликованном правительством ФРГ. В нем отмечается, чтопродвижение к совместному использованию российских активов для поддержки ВСУ направлено на усиление давления на Россию и стимулирование ее к переговорам.

"Мы готовы двигаться в направлении скоординированного использования стоимости замороженных российских суверенных активов для поддержки Вооруженных сил Украины и, таким образом, привести Россию к столу переговоров", – говорится в заявлении премьер-министра Великобритании Кира Стармера, президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Фридриха Мерца.

Европейские лидеры также особо подчеркнули необходимость тесного сотрудничества с США, чтобы повысить эффективность таких мер воздействия на РФ. Совместная работа должна включать оценку стоимости и план по распределению замороженных активов.

Бельгия выставляет "красные линии"

Планы европейцев на российские средства как источник финансирования помощи Украине уже не впервые затормаживаются, а то и вовсе разбиваются из-за позиции Бельгии. А ее подход критически важен – именно в этой стране и под ее юрисдикцией работает депозитарий Euroclear, который и управляет львиной долей замороженных денег Кремля.

Так, Бельгия требует от ЕС отказаться от любой конфискации замороженных активов, хранящихся в депозитарии Euroclear. Кроме того, правительство страны хочет, чтобы другие страны разделили ее юридические риски в случае иска со стороны РФ и выделили средства на случай необходимости возврата средств.

О таких "красных линиях", по данным Politico, Бельгия сообщила другим странам Евросоюза перед саммитом ЕС 23 октября. Если требования страны будут выполнены, она поддержит выделение Украине "репарационного" кредита на 140 млрд евро.

Речь идет о предложении Еврокомиссии использовать замороженные российские государственные активы, инвестированные в западные облигации. Полученные средства должны профинансировать "репарационный кредит" Украине на 140 млрд евро и частично покрыть предыдущий заем G7.

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер, впрочем, считает такую схему "де-факто конфискацией", поскольку "разница между репарационным кредитом и конфискацией на самом деле чрезвычайно незначительна". Он также указал, что инициатива может нарушать двусторонние инвестиционные соглашения Бельгии и Люксембурга с Россией от 1989 года.

Еврокомиссия, в свою очередь, отвергает обвинения в конфискации. Там уверены: риски для Бельгии ограничены, и есть "веские основания утверждать", что "это не конфискация в соответствии с законодательством ЕС".

Как уже сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает, что вопрос использования замороженных российских активов удастся "дожать" до конца года. В таком случае деньги направят прежде всего на вооружение, распределив на три пакета – украинское производство, европейское оружие и американские системы ПВО.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!