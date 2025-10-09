Украина имеет шанс получить 140 млрд евро от ЕС: стали известны условия Бельгии

Бельгия требует от Евросоюза (ЕС) отказаться от любой конфискации замороженных российских активов, хранящихся в депозитарии Euroclear, расположенном в Брюсселе. Кроме того, правительство страны хочет, чтобы другие страны разделили юридические риски в случае иска со стороны РФ, а также выделили необходимые средства в случае необходимости возврата иммобилизованных активов.

О таких "красных линиях", по данным Politico, Бельгия сообщила другим странам Евросоюза перед саммитом ЕС 23 октября. Если требования страны будут выполнены, она поддержит выделение Украине "репарационного" кредита на 140 млрд евро.

Бельгия боится юридических претензий России

Бельгийское правительство опасается, что именно ему придется отвечать за возможные иски со стороны России, ведь большинство замороженных активов (190 млрд евро) хранятся в Euroclear. Премьер-министр Барт де Вевер заявил, что без совместных гарантий стран ЕС финансовое бремя может лечь на бельгийских налогоплательщиков.

"Эти гарантии не могут ограничиваться 170 млрд евро, которые Еврокомиссия предлагает разморозить. Потенциальный риск может быть значительно выше номинальной суммы. Гарантии не прекращают свое действие автоматически после отмены санкций. Арбитражные процедуры могут появиться еще через несколько лет", – сказал он во время неформального саммита в Копенгагене 2 октября.

"Красные линии" Бельгии

Учитывая это, 1 октября Бельгия направила другим странам ЕС документ со своими "красными линиями". В частности, правительство страны требует:

отказа от любых мер, которые можно расценить как конфискацию активов;

юридически обязывающих гарантий распределения рисков между странами ЕС, Euroclear и бельгийским правительством;

немедленного выделения средств, если Euroclear будет вынуждена вернуть активы России, например, после мирного соглашения.

Позиция Еврокомиссии

Еврокомиссия предлагает использовать 175 млрд евро замороженных российских государственных активов, инвестированных в западные облигации. Полученные средства должны профинансировать "репарационный кредит" Украине на 140 млрд евро и частично покрыть предыдущий заем G7. Сейчас активы находятся под управлением Euroclear и хранятся в ЕЦБ.

Де Вевер отметил, что такая схема является "де-факто конфискацией", поскольку "разница между репарационным кредитом и конфискацией на самом деле чрезвычайно незначительна". Он также указал, что инициатива может нарушать двусторонние инвестиционные соглашения Бельгии и Люксембурга с Россией от 1989 года.

Реакция Брюсселя и риски для инвесторов

Еврокомиссия отвергла обвинения в конфискации. "Риски для Бельгии ограничены, и есть веские основания утверждать, что это не конфискация в соответствии с законодательством ЕС", – заявил во время брифинга 6 октября высокопоставленный чиновник.

Де Вевер предупредил, что реализация схемы может напугать иностранных инвесторов, в частности китайских, которые могут вывести депозиты из Euroclear.

"Единственное изменение, которое мы предлагаем для Euroclear, заключается в том, чтобы инвестировать [наличные депозиты, связанные с активами] не в ЕЦБ, а в Еврокомиссию", – объяснили в ЕК.

Как уже сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает, что вопрос использования замороженных российских активов удастся дожать до конца года. В таком случае деньги направят прежде всего на вооружение, распределив на три пакета – украинское производство, европейское оружие и американские системы ПВО.

