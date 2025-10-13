Есть три варианта финансирования: Зеленский сказал, откуда Украина может получить деньги на 'Томагавки'

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас рассматривают три возможных варианта финансирования поставок ракет Tomahawk. Среди них – средства НАТО, прямая закупка и использование замороженных российских активов.

Об этом глава государства сообщил во время совместной пресс-конференции с главой дипломатии ЕС Каей Каллас в Киеве. По словам Зеленского, первый вариант – это натовская программа PURL, через которую альянс закупает вооружение у США и передает Украине. Второй путь – прямое финансирование через масштабную сделку Mega deal, которая, как отметил президент, еще находится на этапе согласования.

Третьим вариантом может стать использование замороженных активов России, хотя, по словам Зеленского, этот вопрос требует дополнительного решения.

Три направления сотрудничества

"Один из вариантов - это натовская программа PURL. Через нее мы работаем, работает НАТО. НАТО закупает за свои деньги у США оружие различного характера и затем передают нам то, что мы нуждаемся", – объяснил президент.

Он также уточнил, что прямые закупки через Mega deal могут открыть для Украины новые возможности, однако процесс этот непростой. "Это большая история, к ней еще надо дойти", – добавил Зеленский.

Относительно варианта с использованием замороженных российских активов, глава государства назвал его "хорошим", но подчеркнул, что окончательного решения пока нет.

Реакция мира и России

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что решение о передаче Украине ракет Tomahawk уже почти принято. Зеленский, комментируя это, выразил надежду, что получение дальнобойного оружия поможет сдержать российские атаки и, возможно, заставит Кремль сесть за стол переговоров.

В самой России на эти заявления отреагировали резко. Пресс-секретарь кремлевского диктатора Дмитрий Песков заявил, что такая передача может "привести к серьезному витку эскалации". А сам Владимир Путин заявил, что в ответ Россия "будет усиливать системы противовоздушной обороны".

Ранее OBOZ.UA сообщал, что 7 октября Трамп заявил, что практически одобрил решение об отправке ракет Tomahawk Украине, впоследствии же он привязал возможную передачу этого вооружения к "готовности" или "неготовности" Путина к прекращению огня.

С тех пор в России не утихает истерика и звучат самые разные заявления, от путинских заверений, что российская ПВО будет сбивать "Томагавки", до высказываний беспокойства Кремля и криков о "витке эскалации".

