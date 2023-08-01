"Таких ошибок не должно быть": премьер Польши резко отреагировал на вызов посла в МИД

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий раскритиковал решение Министерства иностранных дел Украины вызвать польского посла Бартоша Цихоцкого "на ковер". Он заявил, что это была ошибка украинской стороны, которая больше не должна повториться.

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Ситуацию Моравецкий прокомментировал на своей странице в Twitter во вторник, 1 августа. "Вызов польского посла – представителя страны, единственной остававшейся в Киеве в день вторжения России в Украину – в МИД Украины не должен был состояться", – написал политик.

Он подчеркнул, что официальная Варшава всегда будет защищать доброе имя Польши. Интересы ни одной другой страны никогда не будут выше над интересами Республики Польша, отметил премьер-министр.

"В международной политике, в условиях продолжающейся войны и с учетом огромной поддержки, которую Польша оказала Украине, таких ошибок быть не должно", – резко заявил Моравецкий.

Напомним: скандал начался с того, что глава офиса по международной политике президента Польши Марчин Пшидач высказался о якобы "неблагодарности" со стороны Украины за помощь Варшавы.

1 августа представитель нашего МИД Олег Николенко сообщил, что из-за заявлений Пшидача в министерство был приглашен посол Польши Цихоцкий.

В ответ польский МИД вызвал в резиденцию ведомства украинского посла Василия Зварыча.

Как писал OBOZREVATEL:

– В прошлом месяце министр обороны Великобритании Бен Уоллес сказал, что Украине стоит больше внимания уделять благодарности за помощь Западу. В его заявлении прозвучала фраза "мы не Amazon".

– Президент Владимир Зеленский ответил, что наша стана всегда была благодарна партнерам. А секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что такое заявление Уоллеса прозвучало из-за избытка эмоций.

– В итоге Уоллес заверил, что его высказывание неправильно поняли, и на самом деле он хотел донести, что "отношения Великобритании с Украиной – это не "транзакция", а скорее "партнерство"".

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