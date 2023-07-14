Не так поняли: Бен Уоллес объяснил свои слова о "не Amazon" и "недостаточной благодарности Украины"

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес объяснил свои слова о том, что международные партнеры – "не Амазон" и Украине стоит больше внимания уделять благодарности за помощь Западу. Он заверил, что его заявление неправильно поняли, и на самом деле чиновник хотел донести, что "отношения Великобритании с Украиной – это не "транзакция", а скорее "партнерство"".

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Соответствующее объяснение британский министр опубликовал в Facebook. Он напомнил, что "находится на переднем крае борьбы за поддержку Украины" и только обсуждал проблемы, которые могут возникнуть в работе над достижением общей цели, – помочь Украине получить все необходимое для победы.

"Это не касается правительств, а скорее граждан и членов парламента во всем международном сообществе. Нам повезло, что население Великобритании и все партии в нашем парламенте поддерживают наши усилия по оснащению Украины. Наши рейтинги одобрения поддержки Украины одни из самых высоких в Европе – более 70%", – заметил Уоллес.

В то же время он подчеркнул, что такая ситуация сложилась не во всех странах Европы и до некоторых граждан еще нужно "достучаться".

"Комментарии по "Амазону" были сделаны в прошлом году и были призваны подчеркнуть, что отношения Великобритании с Украиной – это не "транзакция", а скорее "партнерство". Лично я буду продолжать поддерживать Украину до конца, столько, сколько нужно, но национальные парламенты часто имеют конкурирующие потребности, и Украине, и Великобритании необходимо продолжать поощрять эту сильную поддержку, используя факты и дружбу", – подчеркнул Уоллес.

Тем временем украинцы в комментариях к сообщению выразили благодарность лично министру обороны Британии Бену Уоллесу и всему народу этой страны за мощную поддержку нашего государства в сложные времена. За три часа его сообщение прокомментировало более 1,3 тыс. человек.

Напомним: Уоллес заявил, что Украине стоит больше внимания уделять благодарности за помощь Западу. Он рассказал, что в 2022 году лично ездил в Киев, чтобы получить список оружия, необходимого украинской армии.

"Знаете, мы не Amazon. Я сказал им это в прошлом году, когда проехал 11 часов, чтобы получить список", – заявил министр.

На пресс-конференции после саммита Владимир Зеленский прокомментировал слова британского министра обороны относительно большей благодарности. Он напомнил, что украинцы всегда были благодарны гражданам Соединенного Королевства и благодаря этому между странами есть тесные связи.

"Как еще нам нужно поблагодарить? Пусть напишет мне, как нужно поблагодарить, чтобы мы были полностью благодарны. А еще можем утром просыпаться и благодарить министра лично", – сказал президент на пресс-конференции.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что указанное заявление Уоллеса прозвучало из-за избытка эмоций и на самом деле его позиция не такая, как прозвучала на словах;

– 8 июля в 500-й день полномасштабной войны в Украине Бен Уоллес заверил, что Великобритания продолжит оказывать Украине помощь. Страна будет поддерживать нас столько, сколько потребуется.