В Польше заявили о 'неблагодарности' Украины: посла вызвали в МИД

Глава офиса по международной политике президента Польши Марчин Пшидач высказался о якобы "неблагодарности" со стороны Украины за помощь Варшавы. Из-за такого заявления в МИД Украины был приглашен посол Польши Бартош Цихоцкий.

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Так, 31 июля Пшидача в эфире телеканала TVP1 спросили, не охладели ли отношения между Польшей и Украиной на фоне блокирования экспорта украинского зерна через Польшу. На что он ответил, что "самое главное сегодня – защита интересов польского фермера".

"У нас время сбора урожая. Польское зерно должно собираться, храниться и распределяться по соответствующей, достойной цене. Что касается Украины, Украина действительно получила большую поддержку от Польши. Думаю, ей стоило бы начать ценить ту роль, которую Польша сыграла для Украины за последние месяцы и годы. Отсюда такие и никакие другие решения, когда речь идет об охране границы", – сказал Пшидач.

Политик также подчеркнул, что украинское зерно, прежде всего, должно экспортироваться через Черное море, через порт под Одессой, "и здесь нужно международное давление, в том числе Еврокомиссии на Россию, чтобы разблокировать этот канал, поскольку он функционировал годами".

Во вторник, 1 августа, представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко сообщил, что из-за высказывания Пшидача в МИД был приглашен посол Польши Бартош Цихоцкий.

"Во время встречи было отмечено, что заявления о якобы неблагодарности украинцев за помощь Польше не отвечают действительности и являются неприемлемыми. Убеждены, что украинско-польская дружба намного глубже политической целесообразности", – заявил Николенко.

Он добавил, что "политика не должна ставить под вопрос взаимопонимание и прочность отношений" обоих народов и никакие заявления не помешают "совместно выбороть мир и построить общее европейское будущее".

Напомним, 15 сентября заканчивается действие запрета ЕС на импорт сельхозпродукции из Украины. Однако Польша, Болгария, Румыния, Словакия и Венгрия требуют продления этого запрета. Польское правительство уверяет, что даже если его не продлят, оно само закроет границы.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В ЕС 6 июня заявили, что продлевают запрет на импорт некоторых видов продовольствия из Украины в 5 стран-членов до 15 сентября. В то же время в Еврокомиссии пообещали постепенно отменять ограничения.

– В Польше заявили, что будут требовать от ЕС запрета на импорт замороженных малины и клубники из Украины, поскольку польские фермеры не могут конкурировать с украинскими производителями.

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