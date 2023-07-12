"Мы не Amazon": Уоллес попросил Украину быть тактичней с требованиями оружия

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Украине следовало бы больше внимания уделять благодарности за помощь Запада. Он рассказал, что в 2022 году лично ездил в Киев, чтобы получить список оружия, необходимого украинской армии.

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Соответствующее заявление Уоллес озвучил на полях саммита НАТО в Вильнюсе, передает The Guardian. Главу британского минобороны спросили о жалобах президента Владимира Зеленского на то, что не был установлен четкий график или условия для вступления Украины в НАТО.

Уоллес заявил, что спешка украинцев получить всю возможную помощь означала, что они якобы не всегда выражали благодарность за полученную помощь.

"Хотим мы этого или нет, но люди хотят видеть толику благодарности. Иногда вы просите страны отказаться от своих собственных запасов оружия", – сказал министр на брифинге.

Уоллес рассказал, что в прошлом году он ездил в Украину, чтобы получить список закупок оружия.

"Знаете, мы не Amazon. Я сказал им это в прошлом году, когда проехал 11 часов, чтобы получить список", – заявил министр.

В то же время, по словам Уоллеса, он понимает, что Зеленский обращался к своей собственной публике, и что, несмотря на его заявления, окончательный договор на саммите был выгодным для Украины – было признание того, что "Украина принадлежит НАТО".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 12 июля в Вильнюсе стартовал второй день саммита НАТО. Украинская делегация продолжила двусторонние переговоры с партнерами, касающиесяусиления украинской армии на поле боя.

– Зеленский назвал результаты саммита хорошими, но по его словам, они были бы идеальными, если бы Украина получила приглашение в Альянс.

– Лидеры "Большой семерки" согласовали гарантии безопасности для Украины,назвав их "историческими". Они предусматривают ряд обязательств, цель которых – "построение Украины, которая может защитить свою территориальную целостность сейчас и в будущем".

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