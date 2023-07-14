Данилов о словах Уоллеса о 'недостаточной благодарности' Украины: это эмоции, его настоящая позиция не такова

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов отреагировал на слова министра обороны Великобритании Бена Уоллеса. Последний заявил, что Украина якобы выражает мало благодарности за оказанную ей военную помощь от западных партнеров. Данилов считает, что заявление прозвучало из-за избытка эмоций.

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Об этом секретарь СНБО сказал в комментарии The Guardian в четверг, 13 июля. Он заявил, что позиция Уоллеса на самом деле не такая, как прозвучала на словах.

"Я бы не стал обращать особого внимания на то, что он сказал. Каждый может сказать что-то, когда он взволнован, а потом пожалеть об этом… Я точно знаю, что это не его истинная позиция", – сказал Данилов.

Также он выделил Британию, как одного из самых мощных союзников Украины в развязанной Россией войне.

"Мы хотели бы большего, но мы благодарны за то, что у нас уже есть. Если бы все помогали нам так же, как нам помогает Великобритания, сейчас у нас была бы совершенно другая ситуация. В частности, благодаря Британии мы смогли выстоять в самый первый период войны, как и Соединенные Штаты. Самый первый человек, с которым говорил наш президент в начале войны, был Борис Джонсон. У меня до сих пор хранится эта историческая запись", – добавил секретарь СНБО.

Как известно, в среду, 12 июля, Уоллес раскритиковал Украину за то, что она относится к западным союзникам "как к Amazon". Мол, предоставляет списки необходимого ей оружия и при этом недостаточно благодарна за военную помощь Запада.

"Нравится нам это или нет, но люди хотят немного благодарности", – сказал Уоллес.

Его замечания вызвали удивление в Киеве, в частности, из-за того, что британское правительство неоднократно заявляло о безоговорочной поддержке Украины.

Более того, сам Уоллес считался одним из самых больших сторонников нашей страны среди западных политиков.

Предполагается, что критика прозвучала от британского чиновника как ответ на вспышку раздражения со стороны президента Украины Владимира Зеленского по поводу того, что НАТО не согласовала конкретные сроки приглашения Украины присоединиться к Альянсу по случаю саммита военно-политического блока в Вильнюсе.

В свою очередь, премьер-министр Великобритании Риши Сунак дистанцировался от высказываний своего министра.

А Зеленский так и не проигнорировал эти слова. Выступая на саммите в Вильнюсе в среду, 12 июля он сказал: "Я не знаю, что он имеет в виду, как еще мы должны быть благодарны. Пусть он мне напишет… Может быть, утром проснуться и лично поблагодарить министра".

Как сообщал OBOZREVATEL, на прессконференции после саммита Владимир Зеленский прокомментировал слова британского министра обороны относительно большей благодарности. Он напомнил, что украинцы всегда были благодарны гражданам Соединенного Королевства и благодаря этому между странами есть тесные связи.

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