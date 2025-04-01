'Существует консенсус по этому вопросу': Бербок сказала, будет ли Германия возобновлять газопровод Nord Stream

Германия не будет возобновлять работу российского газопровода Nord Stream. Ведущие германские политики даже не обсуждают такую возможность.

Видео дня

Об этом заявила и.о. министра иностранных дел ФРГ Анналена Бербок во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве 1 апреля. Она подчеркнула, что между разными демократическими партиями существует широкий консенсус по этому вопросу.

Бербок напомнила, что это решение было принято предыдущим федеральным правительством и поддерживается нынешними ведущими политсилами.

"Совершенно понятно, что этот газопровод не может быть восстановлен. Это решение находится в руках Германии. И прошлое правительство приняло это решение абсолютно в унисон. Существует абсолютный консенсус по этому вопросу между демократическими партиями", – подчеркнула политика.

Она отметила, что в медиа-пространстве есть разные спекуляции по этому поводу.

"Однако ведущие германские политики склоняются к абсолютно четкому решению, что экономика Европы и безопасность Европы связаны. И совершенно понятно, что такие экономические проекты не будут больше никогда существовать, потому что они опасны для нашей безопасности", – заверила и.о. министра иностранных дел ФРГ и добавила, что Германия, к счастью, смогла стать независимой от трубопровода.

В то же время Анналена Бербок отметила, что неправильные решения относительно Nord Stream 2 дорого стоили немецкому обществу. Она признала, что еще до полномасштабного вторжения России Германия неоднократно получала предупреждения от своих восточноевропейских партнеров и друзей из Украины, стран Балтии и Польши, что этот трубопровод не экономический проект, а скорее служит подготовкой к дальнейшей агрессии Путина.

Но, по словам Бербок, тогда в Германии на эти вещи смотрели и решали их иначе, что привело к зависимости от российского газа и нефти. Она напомнила, что позже Путин "развернул эту трубу против Европы, против Германии, заявив, что не хочет больше ее использовать" и немцы и другие европейцы заплатили за это миллиарды евро.

Напомним, что недавно появились сообщения о начале секретных переговоров по возобновлению поставок в ФРГ российского газа. Однако это переговоры между США и РФ без участия немецкой стороны. Считается, что администрация Дональда Трампа стремится заключить соглашение с РФ о поставках российского газа и выступить посредником, но непосредственно участвовать в соглашении не будет.

В этом деле фигурирует бывший руководитель компании Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг, друг российского диктатора Владимира Путина (со времен своей работы в тайной полиции Штази). Это он активно продвигает соглашение о возобновлении "Северного потока-2" с привлечением к ней команды Дональда Трампа и американских бизнесменов.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее министр экономики и энергетики Германии Роберт Хабек заявил, что Европа не будет вступать в переговоры о возобновлении поставок российского газа через трубопроводы "Северный поток-1" и "Северный поток-2", пока в Украине продолжается война. И даже после ее завершения "Европа должна сделать выводы по энергетической зависимости" от РФ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!