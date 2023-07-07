Столтенберг подтвердил, что Зеленский примет участие в саммите НАТО в Вильнюсе

Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в саммите Североатлантического альянса в Вильнюсе. В частности, его ожидают на инаугурационной встрече нового Совета Украина–НАТО.

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С подтверждением личного участия Зеленского в саммите НАТО, который пройдет 11-12 июля в Литве, выступил генсек Альянса Йенс Столтенберг. Ранее в Офисе президента Украины отмечалось, что глава государства не поедет в Вильнюс, если "члены НАТО проявят дефицит мужества" для конкретных решений.

В ходе пресс-конференции 7 июля Столтенберг подтвердил участие Зеленского в саммите НАТО.

"Президент Зеленский присоединится к нам на инаугурационной встрече нового Совета Украина–НАТО. Он будет платформой для кризисных консультаций и принятия решений, где мы все собираемся как равные для решения вопросов безопасности", – сказал генсек Альянса.

Это подтверждение тем более интересно, поскольку недавно в Офисе президента Украины исключили возможность личного визита Зеленского в Вильнюс 11-12 июля, если лидеры стран Альянса проявят "дефицит мужества".

Напомним, ранее сообщалось, что Столтенберг озвучил ожидания от саммита в Вильнюсе, заявив, что по итогам встречи члены НАТО "сделают Украину еще сильнее". Ожидается, что на саммите будет принята многолетняя программа поддержки, а также озвучена готовность стран–членов Альянса к тому, что Украина в конечном итоге станет полноправным членом этого объединения.

До этого о том, что решение саммита НАТО в Вильнюсе "не разочарует украинцев", заявил президент Литвы Гитанас Науседа. По его словам, "Украина получит многое", в том числе и серьезные обязательства со стороны стран-членов Альянса.

Консультации по Украине среди стран, входящих в НАТО, еще продолжаются, поэтому полностью исключать возможность, что наша страна уже через несколько дней может получить приглашение стать членом Альянса после войны "в той или иной форме", преждевременно.