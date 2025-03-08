США выделили всего $69 млрд: в CNN проанализировали военную помощь, которую получила Украина с начала полномасштабной войны

Соединенные Штаты Америки предоставили Украине только $69 миллиардов в виде военной помощи с начала полномасштабной войны. На втором месте — Европейский Союз, который оказал помощь в $54 млрд.

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Далее следуют другие партнеры Украины с $17 млрд военной поддержки. Об этом сообщает CNN.

Согласно инфографике издания, Соединенные Штаты являются крупнейшим поставщиком помощи Украине, предоставив более 40% общей помощи на сумму $123 млрд и почти половину военной помощи за 2022-2024 годы.

На военные нужды выделено $69 миллиардов, финансовая поддержка была осуществлена в размере $50 миллиардов.

В то же время страны и институты ЕС предоставили военную помощь на $54 млрд, а финансовую – $56 млрд.

США опережают Европу в поставках тяжелого вооружения

Среди спецтехники, отправлявшейся из США в Украину, были системы противовоздушной обороны, беспилотники, ракетные установки, радары, танки, противотанковое оружие, артиллерийские снаряды, управляемые ракетные системы залпового огня и бронемашины.

Как главный донор военной помощи Украине, США направили больше гаубиц (разновидность артиллерийского оружия), зенитных ракетных комплексов "земля-воздух" и реактивных систем залпового огня. Тем временем Польша поставила и передала больше танков.

В пятерку лучших поставщиков танков вошли:

Польша (доставлено 924 танка из обещанных 354),

Нидерланды (64 танка из 104),

Дания (67 из 77),

США (23 танка из 77),

Чехия (72 танка).

Также Соединенные штаты доставили Украине больше гаубиц – 198 единиц. На втором месте – Великобритания с 88 единицами этой техники из 94 обещанных. Далее следуют Германия (34 из 92), Италия (46 из 76), Франция (36 из объявленных 66).

Также США в рамках военной помощи Украине передали 16 зенитных ЗРК из 37 запланированных и 32 РСЗО из 39.

Напомним, что после недавней напряженной встречи между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, приведшей к обострению американо-украинских отношений, Соединенные Штаты приостановили все предстоящие поставки помощи.

Приостановка военной помощи США для Украины прежде всего коснется ракет для противовоздушной обороны, боеприпасов к HIMARS и артиллерии. Пауза касается всех запланированных, но еще не выполненных поставок, в частности, по программе долгосрочной поддержки USAI.

Западные союзники ожидают, что Украина еще несколько недель сможет поддерживать текущий темп боевых действий, однако задержка поставок станет ощутимо влиять на ситуацию на поле боя.

CNN отмечает, что пауза в военной помощи будет продолжаться до тех пор, пока Трамп не увидит прогресс в мирных переговорах между Украиной и Россией, который, по его мнению, важен для дальнейшей поддержки. Между тем, Соединенные Штаты продолжают следить за ситуацией, анализируя, как приостановка помощи может сказаться на стратегических усилиях Украины.

Сам Трамп подтвердил, что заморозил поставки Украине всей военной помощи, в том числе и боеприпасов для систем противовоздушной обороны, и сделал это по своей неуверенности в том, что украинская сторона хочет договариваться о мире. По его словам, с Россией проще иметь дело, чем с Украиной относительно мирового урегулирования. Трамп намекнул, что Штаты могут "умыть руки" от посредничества в переговорах между Киевом и Москвой.

Как сообщал OBOZ.UA, граждане Словакии, недовольные политикой премьер-министра Роберта Фицо, собрали более 5 млн евро на боеприпасы для Украины. Сбор средств организовала словацкая кампания "Боеприпасы для Украины", которая имеет лозунг "Если не правительство, то мы вышлем".

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