'Это может закончиться третьей мировой': Трамп подтвердил, что заморозил даже поставки ракет для украинской ПВО

Президент США Дональд Трамп заявил, что заморозил поставки Украине всей военной помощи, в том числе и боеприпасов для систем противовоздушной обороны. Он утверждает, что сделал это из-за своей неуверенности в том, что украинская сторона хочет договариваться о мире.

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Об этом Трамп сказал журналистам в Овальном кабинете в пятницу, 7 марта. У него спросили, почему бы Штатам не обеспечить Украину системами ПВО.

"Потому что я должен знать, что они хотят договариваться", – ответил американский лидер.

Также, по словам Трампа, остается актуальным вопрос финансирования помощи Украине.

"Мы даем $350 миллиардов, а Европа – $100 миллиардов, они (европейские страны – Ред.) должны давать столько же, а то и больше, чем мы", – заявил он.

Американский президент сказал, что он наблюдал за Европой в течение последней недели. Он считает, что "это может закончиться третьей мировой войной, если мы не устроим это". По мнению Трампа, в Европе никто не знает, как закончить войну, и только он может это сделать.

Отвечая на вопрос о возможности гарантий безопасности для Украины, политик отметил, что перед тем, как даже подумать об этом, он хочет, чтобы в первую очередь произошло урегулирование. "Потому что если меня не будет (в этом процессе – Ред.), никто этого не решит", – отметил он.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп снова заявил, что верит своему российскому коллеге, кремлевскому диктатору Владимиру Путину. По его словам, с Россией проще иметь дело, чем с Украиной, касательно мирового урегулирования. Он намекнул, что Штаты могут "умыть руки" от посредничества в переговорах между Киевом и Москвой.

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