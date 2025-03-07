Решение будет принимать Трамп: Гегсет сказал, когда США возобновят оказание военной помощи Украине. Видео

Остановка поставок военной помощи Украине от США является временной "паузой". Решение о возобновлении поставок будет приниматься американским президентом Дональдом Трампом, который ожидает от Украины "настоящей преданности пути к миру".

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Об этом заявил министр обороны США Пит Гегсет во время встречи в Пентагоне с министром обороны Великобритании Джоном Гили в четверг, 6 марта. Его цитирует "Голос Америки".

Пит Гегсет ответил на вопрос журналиста, является ли решение Дональда Трампа прекратить военную помощь Украине постоянным.

"Как отметил президент Трамп, это пауза. Именно то, что он говорил с самого начала. Пауза в ожидании подлинной преданности пути к миру", – сказал сегодняшний глава Пентагона.

Он добавил, что Трамп "очень внимательно следит" за тем, что Киев "говорят и делают украинцы по поводу участия в этом мирном процессе.

По словам Гегсета, Трампа якобы "очень вдохновляют" поступающие из Киева сигналы.

"В конце концов, он примет решение. Но сейчас это пауза", – сказал министр обороны США.

Напомним, что президент США Дональд Трамп приказал приостановить военную помощь Украине после его спора с украинским лидером в Овальном кабинете 28 февраля.

Приостановка военной помощи США для Украины прежде всего коснется ракет для противовоздушной обороны, боеприпасов к HIMARS и артиллерии. Пауза касается всех запланированных, но еще не выполненных поставок, в частности, по программе долгосрочной поддержки USAI.

В США сразу начали оценивать, когда Украина почувствует на себе масштаб решения Трампа приостановить военную помощь. В Штатах "подсчитали", что если Киев не пойдет на выполнение условий Вашингтона, без американской техники и оружия украинский фронт начнет "ломаться" уже через три-четыре месяца.

Как сообщал OBOZ.UA, США Дональд Трамп объявил, что "за последние несколько дней" достигнут "значительный прогресс" в отношениях с Россией и Украиной. Он также отметил, что Украина "хочет соглашения", а российская военная угроза – это "полная мистификация".

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