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Решение будет принимать Трамп: Гегсет сказал, когда США возобновят оказание военной помощи Украине. Видео

Надежда Данищук
Новости политики
2 минуты
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Решение будет принимать Трамп: Гегсет сказал, когда США возобновят оказание военной помощи Украине. Видео

Остановка поставок военной помощи Украине от США является временной "паузой". Решение о возобновлении поставок будет приниматься американским президентом Дональдом Трампом, который ожидает от Украины "настоящей преданности пути к миру".

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Об этом заявил министр обороны США Пит Гегсет во время встречи в Пентагоне с министром обороны Великобритании Джоном Гили в четверг, 6 марта. Его цитирует "Голос Америки".

Пит Гегсет ответил на вопрос журналиста, является ли решение Дональда Трампа прекратить военную помощь Украине постоянным.

Решение будет принимать Трамп: Гегсет сказал, когда США возобновят оказание военной помощи Украине. Видео

"Как отметил президент Трамп, это пауза. Именно то, что он говорил с самого начала. Пауза в ожидании подлинной преданности пути к миру", – сказал сегодняшний глава Пентагона.

Он добавил, что Трамп "очень внимательно следит" за тем, что Киев "говорят и делают украинцы по поводу участия в этом мирном процессе.

По словам Гегсета, Трампа якобы "очень вдохновляют" поступающие из Киева сигналы.

"В конце концов, он примет решение. Но сейчас это пауза", – сказал министр обороны США.

Напомним, что президент США Дональд Трамп приказал приостановить военную помощь Украине после его спора с украинским лидером в Овальном кабинете 28 февраля.

Приостановка военной помощи США для Украины прежде всего коснется ракет для противовоздушной обороны, боеприпасов к HIMARS и артиллерии. Пауза касается всех запланированных, но еще не выполненных поставок, в частности, по программе долгосрочной поддержки USAI.

В США сразу начали оценивать, когда Украина почувствует на себе масштаб решения Трампа приостановить военную помощь. В Штатах "подсчитали", что если Киев не пойдет на выполнение условий Вашингтона, без американской техники и оружия украинский фронт начнет "ломаться" уже через три-четыре месяца.

Как сообщал OBOZ.UA, США Дональд Трамп объявил, что "за последние несколько дней" достигнут "значительный прогресс" в отношениях с Россией и Украиной. Он также отметил, что Украина "хочет соглашения", а российская военная угроза – это "полная мистификация".

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