США хотят мирное соглашение в марте и выборы в Украине в мае – Reuters

На прошлых встречах украинских переговорщиков и представителей администрации США, которые проходили в Абу-Даби и Майами, американская сторона предлагала украинской достичь "амбициозной цели". А именно – заключения мирного соглашения между Украиной и страной-агрессором в марте текущего года, и проведение референдума и выборов в Украине уже в мае.

Но достижению "амбициозной цели" препятствуют отсутствие согласия по ключевому вопросу территорий и другие позиции Кремля. По крайней мере, так агентству Reuters рассказали "источники, знакомые с вопросом".

Что предлагалось

Согласно американскому предложению, любое мирное соглашение "будет вынесено на референдум украинских избирателей", причём референдум нужно проводить "одновременно с национальными выборами". И выборы, и референдум, по планам администрации Трампа, должны пройти не позднее мая, поскольку уже в июне окружение американского президента, включая последнего, "будет сосредоточено на выборах" в Конгресс США (состоятся в ноябре).

Более того, те же источники агентства Reuters, которые имеют опыт переговоров, назвали предложенные США сроки фантастическими. Напомним, что в украинской ЦИК ранее заявили: при нынешних условиях на организацию выборов понадобится не менее шести месяцев. "Американцы спешат", цитирует агентство свой источник, который признал, что Украина может справиться с этим и быстрее, но все равно не успеет до мая.

Гарантии безопасности

В любом случае Украина требует прекращения огня в течение всей избирательной кампании. А поскольку Кремль имеет богатую историю нарушения собственных обещаний, нашей стране нужны соответствующие гарантии.

"Позиция Киева заключается в том, что с россиянами нельзя договориться ни о чем, пока не будут предоставлены гарантии безопасности для Украины со стороны Соединенных Штатов и партнеров", – цитирует агентство собственный источник.

Территории и другие "спорные вопросы"

Но даже указанного мирного соглашения в марте невозможно достичь из-за позиций сторон. Источники агентства называют "самым большим препятствием" территориальные вопросы, причем основным из них названа судьба еще не оккупированной части Донбасса.

Позиции по указанной части Донецкой области – а Украина сохраняет контроль над 5180 квадратными километрами Донетчины – неприемлемы обеими сторонами. Россия требует контроля над всем Донбассом, в свою очередь Украина "проявляет готовность к изучению ряда креативных решений, таких как объявление Донбасса демилитаризованной или зоной свободной торговли".

"До сих пор нет никакого прогресса в этом территориальном вопросе", – цитирует агентство свой источник.

Также неожиданностью для США стал вопрос судьбы Запорожской атомной электростанции. У Трампа были убеждены, что Россия согласится на предложение США, согласно которому контролировал бы станцию и распределял ее электроэнергию Вашингтон. Москва эту идею "категорически отрицала".

Что предшествовало

Как сообщал OBOZ.UA, ранее президент Украины Владимир Зеленский по итогам переговоров в Абу-Даби отметил, что в ближайшее время планируются новые встречи, которые, вероятно, состоятся в США. Глава государства подчеркнул, что Украина готова ко всем рабочим форматам, которые могут реально приблизить мир и сделать его длительным.

Украхнський лидер также обнародовал большинство вышеупомянутых американских предложений – и по мирному плану, и по выборам.

