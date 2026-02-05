'Мы готовы ко всем рабочим форматам': Зеленский очертил ключевые принципы Украины на мирных переговорах. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об итогах переговоров в Абу-Даби и отметил, что в ближайшее время планируются новые встречи, которые, вероятно, состоятся в США. Глава государства подчеркнул, что Украина готова ко всем рабочим форматам, которые могут реально приблизить мир и сделать его длительным.

Об этом Зеленский сказал в своем традиционном вечернем обращении в четверг, 5 февраля. Он подчеркнул, что важно завершить войну таким образом, чтобы Россия не получила вознаграждения за агрессию.

Президент сообщил, что получил доклад украинской переговорной команды по итогам двух дней встреч и переговоров в Абу-Даби с американской и российской сторонами. По его словам, он ожидает возвращения команды в Киев для полноценного доклада, поскольку часть вопросов невозможно детально обсудить в телефонном режиме.

"Из того, что можно уже сказать, – ближайшее время планируются следующие встречи. Вероятно, в Америке. Мы готовы ко всем рабочим форматам, которые могут реально приблизить мир и сделать его надежным, длительным и лишающим Россию аппетита воевать дальше. Важно, чтобы эта война закончилась так, чтобы у России не было вознаграждения за агрессию. Это один из ключевых принципов, которые возвращают и гарантируют настоящую безопасность", – подчеркнул президент.

