'Нужен подготовительный период': ЦИК предлагает провести выборы через 6 месяцев после прекращения военного положения

Центральная избирательная комиссия Украины предлагает подождать шесть месяцев между завершением действия военного положения в стране и началом избирательного процесса и, соответственно, проведением выборов. Это время нужно для оценки возможности проведения выборов на отдельных территориях, анализа готовности избирательной инфраструктуры (с учетом последствий войны), уточнения информации об избирателях и тому подобное.

Видео дня

Также в указанный период МИД должен проанализировать и рассчитать расходы на образование дополнительных зарубежных избирательных участков. Об этом сообщил председатель ЦИК Олег Диденко.

Что предлагает ЦИК

Напомним, что эти предложения Комиссия одобрила еще 7 января этого года и передала на рассмотрение парламента. Уже тогда ЦИК обещала прозрачный механизм обсуждения указанных предложений, однако обнародовала их только сейчас.

В Комиссии решили, что сроки избирательного процесса менять нецелесообразно. Так, предвыборная кампания по выборам президента Украины должна длиться 90 дней; а для выборов народных депутатов Украины – 60 дней.

Отдельно в ЦИК предложили ряд дополнений к избирательному процессу. Это, в частности:

дальнейшая либерализация изменения адреса проживания и места голосования ;

; закрепление на законодательном уровне нормы, что голосование на территории РФ и Беларуси запрещено ;

; вместо голосования на территории РФ и РБ избиратели оттуда могут проголосовать в других "соседних безопасных государствах";

необходимость обеспечить эффективные инструменты противодействия иностранному вмешательству в выборы;

в выборы; наработка протоколов безопасности во время проведения выборов.

Дискуссии относительно предложений

В ЦИК подчеркивают, что специально не готовили "всеобъемлющий документ" с тем, чтобы была возможность в общественной и государственной дискуссии найти "лучшие варианты".

"Готовя предложения в законодательство мы ставили перед собой ряд задач, а именно – подытожить длительную работу рабочих групп, где было обработано много материалов и предложений. Таким образом мы хотим способствовать парламентской и межинституциональной дискуссии по вопросам подготовки к послевоенным выборам, а также заложить основу для дальнейшего поиска лучших вариантов по преодолению последствий войны.Этот документ не является всеобъемлющим и не дает ответы на все вопросы, но он является основой для дальнейшего диалога", – считает Олег Диденко.

В свою очередь председатель профильного комитета Верховной Рады Елена Шуляк сообщила, что сейчас на рассмотрении в парламенте есть 23 законопроекта, касающиеся выборов, причем восемь из них – первоочередные.

Как сообщал OBOZ.UA, организация и проведение выборов в Украине станет серьезным вызовом, ведь полномасштабная война, развязанная Россией, разрушила инфраструктуру, а миллионы людей стали беженцами или присоединились к войску. Голосование по почте или онлайн может добавить еще больше проблем, считает Олег Диденко.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Украина может быть готова к проведению выборов в течение 60-90 дней. Однако некоторые аналитики утверждают, что проведение выборов сейчас приведет к серьезной политической неопределенности, что сыграет на руку России.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!