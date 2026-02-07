Что Путин говорит Трампу, Крым, Донбасс и 'Орешник' в Беларуси: Зеленский раскрыл детали переговоров в Абу-Даби. Главные тезисы

Белый дом впервые предложил переговорным группам Украины и России встретиться на территории США, через неделю. Киевская переговорная команда подтвердила свое участие, при этом обмены пленными продолжатся, команды будут работать над этим.

Видео дня

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время общения с журналистами. В разговоре украинский лидер рассказал о потенциальных диалогах Владимира Путина и Дональда Трампа, результатах переговоров в Абу-Даби и о том, как с помощью ядерной ракеты "Орешник" Москва хочет втянуть в войну Минск. OBOZ.UA публикует главные заявления президента.

Новая встреча, отмена ударов по энергетике и переговоры в Абу-Даби

Как пояснил глава государства, США предлагают совместную встречу Украины и России на американской территории, но пока неизвестно где именно. В частности, Вашингтон снова предложил Киеву и Москве снова поддержать инициативу Дональда Трампа по энергетике. Киев поддержал это решение, а Москва пока нет.

"Американская сторона снова пришла с инициативой деэскалации по энергетическим ударам сейчас, во время переговоров и во время этих холодных дней. Мы сказали, что мы готовы не бить по энергетике, если нас не бьют. Мы готовы это акцептировать, если россияне также акцептируют так, как это было в прошлый раз. В прошлый раз они подтвердили", – сказал он.

Отдельно упомянул президент и результаты встречи в Абу-Даби.

"Сложные вопросы остались сложными. Украина еще раз подтвердила свои позиции по вопросу Донбасса. "Стоим, где стоим" – это самая справедливая и наиболее надежная на сегодня модель для прекращения огня, на наш взгляд", – сказал Зеленский.

Свободная экономическая зона и ЗАЭС

США, по его словам, взамен снова поднимали вопрос о свободной экономической зоне, от которой ни Украина, ни Россия никогда не были в восторге. Вашингтон предлагает такой компромиссный, на их взгляд, вариант, и Киев фиксирует, что стороны этот вопрос обсуждали.

Зеленский также отметил, что на переговорах в Эмиратах не достигнут прогресс и в вопросе функционирования ЗАЭС. По его словам, этот вопрос должен решаться в комплексе с восстановлением Каховской ГЭС.

"Общего понимания пока так и не нашли по Запорожской атомной станции. Все стороны осознают, что вопрос станции должен решаться вместе с вопросами восстановления плотины, использования воды и вообще экосистемы этой территории", – сказал глава государства.

План Дмитриева

Глава государства отметил, что между США и Россией существует вероятность подписания документов об экономическом сотрудничестве на сумму около 12 триллионов долларов.

"В связи с вероятными рисками, украинская делегация сообщила позицию Президента Украины, что если будут те или иные двусторонние договоренности России и США, то пункты, которые будут связаны с Украиной, не могут противоречить Конституции Украины, законам Украины, и не стоит их обсуждать без Украины. Украина будет демонстрировать свою реакцию относительно этого в случае таких рисков", – рассказал Зеленский.

По словам главы государства, украинская разведка уже демонстрировала так называемый "пакет Дмитриева", который презентовали в США.

"Например, мне разведка показывала так называемый "пакет Дмитриева", который он показывал в США, – там объем около 12 триллионов долларов. Это вроде бы пакет экономического сотрудничества между Америкой и Россией. То есть мы слышим о вероятности таких или подобных двусторонних документов между Америкой и Россией", – сказал Президент.

Путин, Трамп и признание оккупации ВОТ

По мнению президента Россия дает сигнал США с призывом признать Крым российским. По его словам, даже те страны, которые не оказывают активную помощь Украине в войне, все равно являются сторонниками территориальной целостности Украины. Потому что, как он пояснил, они будут рисковать и своими определенными территориями. Признание оккупации может обсуждать с Дональдом Трампом Владимир Путин.

"Думаю, у них прямой разговор. Например, такой: дайте мне весь Донбасс – и я закончу войну. Это если очень коротко. Когда такое большое количество информации поступает, данных, когда есть такой диалог с переговорщиками, ты можешь проанализировать, в принципе, о чем речь и какие вещи – о Донбассе и о другом – звучат", – заявил Зеленский.

Москва "Орешником" натравливает Минск на Киев

Зеленский также отметил, что есть риски втягивания белорусов в войну против Украины. По его словам, россияне строили различного характера воздушные коридоры, которыми пользовались во время атак на украинскую энергетику. Если эту военную инфраструктуру врага Украине удалось нейтрализовать, то ядерную ракету "Орешник" – уже будет сложнее.

"Этот режим (Александра Лукашенко. – Ред.) является союзником агрессора, но там в Беларуси – люди, которые не принимают прямого участия в войне. Мы передаем им сигналы разными путями: "Не втягивайтесь в войну, помните, что мы соседи, и что это наш общий дом". Одно применение "Орешника" – и их втягивают в войну. Россияне хотят этого", – резюмировал Зеленский, и добавил, что надеется на то, что Светлана Тихановская и другие представители народа Беларуси будут говорить европейцам, что Беларусь втягивают в войну.

Как сообщал OBOZ.UA, Владимир Зеленский заявил, что российская делегация изменила свою риторику во время трехсторонних переговоров в Абу-Даби. Речь идет об отсутствии исторических лекций, которыми злоупотреблял ее экс-глава Владимир Мединский, зато россияне прибегают к большей конкретике относительно тех или иных действий.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!