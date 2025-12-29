Путин не стремится к миру, он может пойти дальше, – Зеленский

Российский диктатор Владимир Путин не демонстрирует готовности к миру и может пойти дальше в своих действиях. Нынешние сигналы из Кремля не свидетельствуют о намерениях прекратить войну, развязанную против Украины.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский. Заявление украинского лидера прозвучало во время интервью для телеканала Fox News.

"Во-первых, я этого не слышу. Публично в своих посланиях он (Путин. – Ред.) не говорит о мире. Теперь он говорит, что может пойти дальше. Это не сигналы мира", – сказал глава государства.

Что предшествовало

Ранее руководство страны-агрессора России снова сделало заявление, которое подтверждает, что Москва не нацелена на прекращение войны. По словам заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова, Кремль не будет подписывать никаких мирных соглашений о прекращении войны "прямо сейчас".

Также глава ГУР Кирилл Буданов рассказал, что у российского диктатора Владимира Путина достаточно дерзкие планы на следующий, 2026 год. В частности, это очередные наступления и новые "санитарные" зоны. Он добавил, что еще одной целью РФ является максимальное продвижение в Днепропетровской области и продолжение выполнения операций по Запорожской и Херсонской областях.

"Цели четко очерчены в их военном планировании. Это попытка получить полный контроль над Донецкой областью, максимальное продвижение в Днепропетровской и продолжение операций в Запорожской и Херсонской областях", – отметил глава ГУР.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина заинтересована в получении от России репараций для восстановления государства и усиления безопасности. По его словам, механизм репарационных кредитов уже согласован с европейскими партнерами, ведь большинство замороженных российских активов находится именно в Европе.

