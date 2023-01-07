Совбез ООН проведет новое заседание по Украине

Совет безопасности Организации Объединенных наций планирует провести заседание по Украине. Ожидается, что оно состоится уже на следующей неделе.

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Об этом сообщила пресс-служба Совбеза ООН. В частности, новое заседание Совбеза ООН в рамках программы "Поддержка мира и безопасности в Украине" состоится в пятницу, 13 января.

При этом о том, что планируют обсудить на заседании Совета безопасности – пока неизвестно.

Следует отметить, что 26 декабря Украина официально инициировала исключение России из ООН. В официальном заявлении МИД Украины говорится, что Россия нагло и противоправно присвоила себе место СССР в Организации Объединенных Наций и Совбезе ООН. Позже в Офисе президента назвали три главных инструмента для исключения России из ООН.

23 декабря глава Европейского совета Шарль Мишель выступил за прекращение членства Российской Федерации в Совете Безопасности ООН. Но поскольку, по его мнению, сейчас это невозможно, он призвал разработать соответствующий механизм.

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 декабря два американских законодателя, возглавляющих независимую организацию по наблюдению за соблюдением прав человека при правительстве США, представили резолюцию, где призывают президента Джо Байдена исключить Россию из Совета Безопасности ООН.

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