Что нужно для исключения России из ООН: в Офисе президента назвали три главных инструмента

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк описал три составляющие, необходимые для лишения России права вето в Совбезе ООН и дальнейшего ее исключения из этой организации. Это консолидация усилий демократических стран, информационное давление и правильно выбранный момент.

Видео дня

Об этом он рассказал в эфире национального телемарафона "Единые новости". Подоляк напомнил, что Россия постоянно злоупотребляет своим правом вето в Совбезе ООН и использует орган для продвижения своей пропаганды.

"Они постоянно с середины 90-х использовали право вето для того, чтобы блокировать нормальные решения, и таким образом переводить Совбез ООН практически в ручной орган: то есть, каким можно было бы злоупотреблять. Вот этого надо избавиться. Если мы хотим, чтобы международное право доминировало, чтобы между государствами были определенные правила отношений, чтобы нельзя было прийти, как сделал это Путин, сидя 23-го так вразвалочку: "Я сижу здесь и всем угрожаю", – сказал Подоляк.

По его мнению, Россию нужно лишить этого права вето и права использовать международные площадки для продвижения своей пропаганды. Для этого есть три инструмента.

"Во-первых, это консолидация усилий демократических стран, которые должны не так осторожно говорить, как это было до войны – что "что-то там Россия где-то нарушает, но мы об этом будем говорить неформально". Чтобы они формально подавали запросы на институцию: "а для чего Россия использует вне правил эту площадку?" То есть, чтобы были такие юридически мотивированные заявления от других членов ООН", – сказал Подоляк.

Также, по его мнению, следует продолжать оказывать информационное давление, объясняя, что Россия незаконно стала постоянным членом Совбеза ООН в 1991 году.

"Вторая составляющая – это информационное давление. Вот как мы об этом сегодня говорим постоянно – что Россию нужно лишить этого права не потому, что она сегодня начала войну в Украине и что-то нарушает, а потому что в 1991 году мы имеем пример коррупции Секретариата ООН, который позволил вне правил России зайти и занять не то место, которое она должна занять", – объяснил советник главы ОП.

Также, по его мнению, исключить Россию из Совбеза ООН и переформатировать многие юридические международные формации поможет победа Украины в войне.

"Третья составляющая – ключевая. Как только мы будем правильно финализировать войну, как только мы будем идти к освобождению своих территорий, и Россия начнет внутреннюю трансформацию, в этот момент можно будет достаточно спокойно найти механизм, вернуться в 91-й год, и таким образом отменить решение о принятии России в качестве постоянного члена Совбеза ООН. То есть победа Украины позволит переформатировать многие юридические международные формации", – резюмировал Подоляк.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 14 декабря два американских законодателя, возглавляющих независимую организацию по наблюдению за соблюдением прав человека при правительстве США, представили резолюцию, где призывают президента Джо Байдена исключить Россию из Совета Безопасности ООН.

23 декабря глава Европейского совета Шарль Мишель выступил за прекращение членства Российской Федерации в Совбезе ООН. Но поскольку, по его мнению, сейчас это невозможно, то он призвал разработать соответствующий механизм.

26 декабря Украина официально инициировала исключение России из ООН. В официальном заявлении МИД Украины говорится, что Россия нагло и противоправно присвоила себе место СССР в Организации Объединенных Наций и Совбезе ООН.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!