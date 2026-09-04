"Сотни миллиардов долларов": Трамп предупредил, что будет требовать деньги за оружие, которое США передали Европе и Украине

Президент США Дональд Трамп утверждает, что уже в ближайшее время Вашингтон будет требовать деньги за военную помощь, которую Соединенные Штаты ранее бесплатно предоставили Украине и странам НАТО. Также он отмечает, что в ближайшее время США вновь начнут продавать своё оружие союзникам.

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По словам главы Белого дома, администрация его предшественника Джо Байдена передала Украине и НАТО значительно больше боеприпасов, чем американские военные использовали во время операции в Иране. Об этом Трамп написал в своей социальной сети Truth Social.

Что утверждает Трамп

Американский президент обратился к масс-медиа, которые он назвал "предательской мразью", поскольку они якобы "отказываются точно освещать военную операцию США в Иране". Дело в том, что несколько влиятельных американских изданий ранее сообщили, что из-за американской войны в Иране в Соединенных Штатах уже наблюдается дефицит определённого вооружения.

"У нас есть практически неограниченное количество боеприпасов среднего и высокого класса, гораздо больше, чем мы могли бы использовать в этой или любой другой войне (которая весьма маловероятна!). Кроме того, мы производим боеприпасы в объемах, которых раньше не было. Сейчас мы накапливаем запасы и готовимся к любым непредвиденным обстоятельствам, которые могут возникнуть. Мы собираем его для себя, для США, вместо того чтобы продавать его другим, хотя продажи союзникам вскоре возобновятся", – написал Трамп.

Американский президент неожиданно вежливо попросил "предательскую мразь" сообщить, сколько именно вооружений США предоставили Украине во времена его предшественника.

"Также, пожалуйста, сообщите, что администрация Байдена передала Украине гораздо больше боеприпасов, причем без какой-либо компенсации, чем мы использовали в Иране. Сотни миллиардов долларов были предоставлены Украине и НАТО бесплатно, за которые Европа заплатила бы, если бы их только попросили. Но мы будем просить эти деньги, хотя и с некоторым опозданием", – отметил Трамп.

Что предшествовало

Президент США не указал ни точную сумму, которую его администрация намерена потребовать (ранее, напомним, он называл довольно разные суммы), ни финансовый механизм, на котором может основываться такое требование. Ведь американская помощь Украине при Байдене предоставлялась в виде грантов, а не в долг.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский сообщал, что США при Байдене предоставили такой же объем помощи, как вся Европа и другие партнеры Украины вместе взятые: $100 млрд.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина запросила более 2 млрд евро из займа ЕС на закупку ракет-перехватчиков для систем Patriot. Средства планируется направить на укрепление украинской ПВО и защиту критически важной инфраструктуры.

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