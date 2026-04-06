'Восстанавливать могут годами': какого важного вооружения не хватает США

США стремительно сокращают свои запасы высокоточного дальнобойного оружия на фоне войны против Ирана. Речь идет прежде всего о ракетах JASSM-ER, которые активно применяются для ударов без риска для авиации.

После переброски вооружения в распоряжении Вашингтона останется лишь несколько сотен таких ракет для других регионов. Об этом сообщает Bloomberg.

США уже использовали более тысячи крылатых ракет JASSM-ER за первые четыре недели кампании против Ирана. Всего до войны арсенал насчитывал около 2300 единиц, однако после переброски ракет из разных регионов мира останется лишь 425 боеспособных.

Эти ракеты большой дальности способны поражать цели на расстоянии более 600 миль и созданы для обхода систем противовоздушной обороны. Их массовое применение позволяет уменьшить риски для пилотов, но в то же время истощает стратегические запасы, которые ранее рассматривались как сдерживающий фактор против таких соперников, как Китай.

Проблемой остается и скорость восстановления арсенала. Даже при максимальной нагрузке производственных линий американская промышленность сможет изготавливать до 860 ракет в год, что означает многолетний процесс пополнения запасов.

Кроме JASSM-ER, значительные расходы несут и другие виды вооружения, в частности ракеты-перехватчики для систем Patriot и THAAD, а также крылатые ракеты Tomahawk.

Интенсивность боевых действий, включая массированные ракетные атаки Ирана, заставляет США тратить сотни таких систем.

Переход к использованию более дешевых боеприпасов, таких как JDAM-бомб, может свидетельствовать о постепенном исчерпании высокотехнологичного арсенала и изменении тактики ведения войны.

