"Я не собираюсь признавать 500 млрд": Зеленский рассказал, сколько средств Украина получила от партнеров

Украина получила 100 миллиардов долларов помощи от Соединенных Штатов Америки (США), а общие расходы на войну составляют 320 миллиардов долларов. Поддержка международных партнеров, в том числе Европы, составляла около 100 миллиардов долларов.

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Об этом рассказал Президент Украины Владимир Зеленский на форуме "Украина. Год 2025". "Украина получила $100 млрд помощи от США, а не 350, не 500, не 700", – заявил Зеленский.

Президент отметил, что подобные искажения цифр могут повлиять на восприятие ситуации, поэтому он решил разъяснить. "Это важна для нас поддержка. И очень важна", – подчеркнул он, говоря о помощи, поступающей от США и других стран.

Президент также отметил, что до этого финансирование Украины составило 30% – США, 30% – Европа, 40% – Украина. "В этом году у нас будет более 50%", – подытожил Зеленский.

Зеленский дал четкую картину того, как распределяются финансовые ресурсы в рамках международной поддержки. По его словам, общий счет этой войны составляет 320 миллиардов долларов, из которых 120 миллиардов долларов – это средства, потраченные Украиной, еще 100 миллиардов долларов – это помощь со стороны Соединенных Штатов, а 100 миллиардов долларов оказывают европейские страны. В частности, Европа вместе с партнерами, такими, как Япония, выделила около 15 миллиардов долларов.

Зеленский также упомянул о важности поддержки на фоне изменений в политической ситуации в США. Президент выразил надежду на то, что помощь продолжит поступать, даже несмотря на некоторое замедление процессов в американском правительстве из-за политических факторов. "Я очень хочу понимания от всех сторон, и это должно быть взаимное понимание ", – отметил Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Польша должна вернуть ЕС (Европейский Союз) 91 миллион евро, которые были выделены на закупку генераторов для Украины из-за хищения средств. Европейская комиссия примет юридическое решение о возврате этих денег не раньше 2026 года.

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