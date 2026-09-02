Украина хочет закупить ракеты для системы Patriot на средства, полученные в рамках кредита ЕС: что известно

Украина запросила более 2 млрд евро из кредита ЕС на закупку ракет-перехватчиков для систем Patriot. Средства планируется направить на укрепление украинской ПВО и защиту критически важной инфраструктуры.

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Об этом сообщает "Суспильне" со ссылкой на собственные источники. Запрос Киева является частью плана использования 6 млрд евро, оставшихся в оборонной части 90-миллиардного кредита Евросоюза.

Киев планирует направить более 2 млрд евро на ракеты для Patriot

Украина официально обратилась к Европейской комиссии с просьбой выделить более 2 млрд евро из 90-миллиардного займа ЕС на закупку ракет-перехватчиков для систем Patriot, чтобы защитить критически важные объекты.

По оценке Defense Express, стоимость одной ракеты PAC-3 MSE обычно составляет около 4–5 млн долларов. Впрочем, конечная цена для европейских покупателей может быть значительно выше из-за особенностей контрактов и дополнительных услуг. Показателен контракт Германии, заключенный в конце 2024 года, ведь тогда 120 ракет PAC-3 MSE оценили примерно в 6,61 млн долларов за единицу по курсу на тот момент.

Ранее Киев передал Еврокомиссии перечень вооружений, которые планируется приобрести за счет 6 млрд евро, оставшихся в оборонной части кредитной программы. Основная часть этого списка приходится на вооружения украинского и европейского производства, прежде всего беспилотные системы.

Напомним, ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что в Евросоюзе прилагают усилия для разблокирования 6,6 млрд евро из Европейского фонда мира. В случае положительного решения в ближайшие дни многие страны-члены ЕС готовы направить полученные средства Украине – в частности, на укрепление противовоздушной обороны и закупку оружия.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский заявил, что партнеры пообещали передать Украине небольшое количество ракет-перехватчиков PAC-3 для зенитного ракетного комплекса Patriot.

Однако, по его словам, этой помощи все равно недостаточно для отражения российских атак. В то же время Киев рассматривает возможность наладить собственное производство перехватчиков, способных сбивать баллистические ракеты.

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