Состоится 'после выполнения всех предпосылок': Сийярто рассказал о возможном визите Орбана в Киев

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что визит премьер-министра страны Виктора Орбана в Киев готовится. Он должен состояться "после выполнения всех предпосылок".

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Об этом он рассказал в интервью хорватскому телеканалу N1. По словам Сийярто, сейчас идет техническая подготовка к предстоящему визиту.

"После выполнения всех предпосылок визит может состояться, но сейчас мы находимся на этапе технической подготовки", – сказал он.

На вопрос, есть ли политическая воля для визита, глава МИД ответил, что "мы получили приглашение и ценим его".

"Недавно премьер-министр разговаривал с президентом Зеленским в Брюсселе. Мы всегда готовы к диалогу, надеемся, что диалог будет иметь смысл. Сейчас все готовим, посмотрим", – пояснил он.

Отметим, что Орбан, считающийся другом российского диктатора Владимира Путина, часто отличался антиукраинскими заявлениями. Кроме того, Будапешт требует поблажек в вопросе санкций для государства-агрессора России, которое совершило полномасштабное вторжение в Украину.

Недавно Орбан заявил, что в НАТО должны "десять тысяч раз подумать", прежде чем расширяться на восток. Так политик прокомментировал возможное вступление Украины в блок.

В феврале Орбан в очередной раз попал в скандал, заявив, что на западе его страна граничит с немецкоязычными, а на востоке – "с россиянами". Об Украине, с которой действительно граничит Венгрия, он вообще не упомянул.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Ранее Виктор Орбан заявил, что Запад должен осознать, что Путин не проиграет в войне с Украиной. Он не может себе этого позволить, поскольку его ждут "перевыборы" в следующем году.

– Политик также сравнил Украину с Афганистаном и назвал ее "ничейной землей".

– В Министерстве иностранных дел отреагировали на его заявления, отметив, что Будапешт сознательно разрушает отношения с Киевом. Посла Венгрии вызвали в МИД для объяснений.

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