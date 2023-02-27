Должны подумать десять тысяч раз: Орбан отметился новым циничным заявлением о вступлении Украины в НАТО

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который неоднократно отличался антиукраинскими высказываниями, заявил, что в НАТО должны "десять тысяч раз подумать" перед тем, как расширяться на восток. Так политик прокомментировал возможное вступление Украины в блок.

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В то же время Орбан признал, что вопрос о членстве нашего государства в Североатлантическом альянсе в будущем обсуждать все же придется. Слова главы венгерского правительства на встрече с депутатами парламента процитировало издание Telex в понедельник, 27 февраля.

Орбан, считающийся другом российского диктатора Владимира Путина, считает, что членство Украины в НАТО якобы может "втянуть Венгрию в войну".

"Дальнейшее расширение НАТО на восток следует пересмотреть десять тысяч раз, чтобы оно не вовлекло Венгрию в войну. Однако это не актуальный вопрос при вступлении Швеции и Финляндии", – сказал Орбан.

Премьер Венгрии не в первый раз выступает против вступления Украины в НАТО. Во время общения с журналистами в конце января 2023 года он сказал, что Россия якобы не может допустить присутствия НАТО в Украине.

"Цель России – сделать Украину неуправляемой руиной, чтобы Запад не мог претендовать на нее как на награду. В этом они уже преуспели", – сказал он.

Венгерский премьер также выдал, что Запад должен осознать, что российский диктатор Путин не упустит в войне с Украиной, потому что якобы "не может себе этого позволить, поскольку его ждут "перевыборы" в следующем году".

Орбан часто отличался антиукраинскими заявлениями. Кроме того, Будапешт требует поблажек в вопросе санкций для государства-агрессора России, которое совершило полномасштабное вторжение в Украину.

Как сообщал OBOZREVATEL, Венгрия сообщила о новой задержке в одобрении заявки Финляндии и Швеции на членство в НАТО. Голосование по этому вопросу может пройти во второй половине марта.

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