'Запад должен понять, что Путин не может позволить себе проиграть': Орбан выдал новую порцию скандальных заявлений

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Запад должен осознать, что Путин не проиграет в войне с Украиной. Он не может себе этого позволить, поскольку его ждут "перевыборы" в следующем году.

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Новую порцию скандальных заявлений Орбан издал, общаясь с журналистами. Его слова цитирует старший редактор The American Conservative Род Дрегер – американский репортер и писатель, живущий в изгнании в Будапеште.

В разговоре с журналистами Виктор Орбан сравнил Украину с Афганистаном и назвал ее "ничейной землей".

По словам Орбана, Запад должен понять, что Путин не может позволить себе проиграть и не проиграет, потому что его ждет переизбрание в следующем году, и он не сможет баллотироваться как проигравший войну президент.

Кроме того, по его словам, Россия не может допустить присутствия НАТО в Украине.

"Давно прошло время, когда Россия могла бы завоевать Украину, или установить дружеский режим. Если бы Россия одержала скорую победу, это было бы возможно, но сейчас это безнадежно. Поэтому цель России – сделать Украину неуправляемой руиной, чтобы Запад не мог претендовать на это как награду. В этом они уже преуспели", – сказал Орбан.

"Украина сейчас Афганистан, ничья земля", – добавил пророссийский политик.

Виктор Орбан также повторил путинский нарратив о том, что НАТО воюет с Россией в Украине. Он также заявил, что у России еще есть шансы победить.

По его словам, на Западе не понимают, что время на стороне России, которая является огромной страной, и она может мобилизовать огромную армию. А в Украине "уже кончаются войска".

На замечание одного из журналистов, что к этому моменту россияне показывали жалкие результаты на поле боя, Орбан ответил:

"Да, это правда. Но если вы посмотрите на российскую историю, то так оно происходит с россиянами на войне. Они начинают плохо, но спустя некоторое время они все понимают, а потом им становится трудно остановиться".

При этом Орбан выразил надежду, что так будет и в этот раз.

Венгерский премьер подпел и кремлевским шутам Медведеву и покойному Жириновскому по поводу "ядерного пепла". Орбан повторил "пугалки" о том, что Россия применит ядерное оружие.

"Если Украина каким-то образом, используя западное оружие, дойдет до того, чтобы пересечь границу с территорией России, то будущее мира будет настолько ярким, что Западу придется одеть темные очки", – подыграл Орбан ядерному шантажу России.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Орбан выдал, что Венгрия должна дружить с врагами Запада.

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