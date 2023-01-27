Венгрия сознательно рушит отношения с Украиной: в МИД после скандальных заявлений Орбана вызвали посла страны

В Министерстве иностранных дел отреагировали на очередное пренебрежительное высказывание Виктора Орбана в адрес Украины. В ведомстве заявили, что Будапешт сознательно рушит отношения с Киевом.

Видео дня

Посла Венгрии вызвали в МИД для объяснений. Об этом сообщил спикер ведомства Олег Николенко.

"Такие заявления категорически неприемлемы. Будапешт продолжает курс на сознательное разрушение венгерско-украинских отношений, существенно подвешивая возможность ведения дальнейшего диалога между двумя соседними странами", – заявили в МИД.

Николенко также подчеркнул, что посла Венгрии вызовут для "откровенного разговора".

"Оставляем за собой право принять и другие меры реагирования", – добавил спикер МИД.

Такому заявлению Министерства внутренних дел предшествовали циничные высказывания премьер-министр Венгрии Виктора Орбана об Украине. Он в разговоре с журналистами сравнил Украину с Афганистаном и назвал ее "ничейной землей".

Орбан также повторил путинский нарратив о том, что НАТО воюет с Россией в Украине. Он заявил, что у России еще есть шансы победить.

По словам Орбана, Запад должен понять, что Путин не может позволить себе проиграть в этой войне и не проиграет. Агрессор превратит Украину в неуправляемую руину, чтобы "Запад не мог претендовать на нее как награду".

Как сообщал OBOZREVATEL, Орбан выдал новую порцию скандальных заявлений.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!