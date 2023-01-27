Венгрия сознательно рушит отношения с Украиной: в МИД после скандальных заявлений Орбана вызвали посла страны
В Министерстве иностранных дел отреагировали на очередное пренебрежительное высказывание Виктора Орбана в адрес Украины. В ведомстве заявили, что Будапешт сознательно рушит отношения с Киевом.
Посла Венгрии вызвали в МИД для объяснений. Об этом сообщил спикер ведомства Олег Николенко.
"Такие заявления категорически неприемлемы. Будапешт продолжает курс на сознательное разрушение венгерско-украинских отношений, существенно подвешивая возможность ведения дальнейшего диалога между двумя соседними странами", – заявили в МИД.
Николенко также подчеркнул, что посла Венгрии вызовут для "откровенного разговора".
"Оставляем за собой право принять и другие меры реагирования", – добавил спикер МИД.
Такому заявлению Министерства внутренних дел предшествовали циничные высказывания премьер-министр Венгрии Виктора Орбана об Украине. Он в разговоре с журналистами сравнил Украину с Афганистаном и назвал ее "ничейной землей".
Орбан также повторил путинский нарратив о том, что НАТО воюет с Россией в Украине. Он заявил, что у России еще есть шансы победить.
По словам Орбана, Запад должен понять, что Путин не может позволить себе проиграть в этой войне и не проиграет. Агрессор превратит Украину в неуправляемую руину, чтобы "Запад не мог претендовать на нее как награду".
Как сообщал OBOZREVATEL, Орбан выдал новую порцию скандальных заявлений.
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