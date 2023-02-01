Орбан заявил, что Венгрия на востоке граничит с русскими, забыв об Украине: в МИД вызвали посла

Премьер Венгрии Виктор Орбан в очередной раз попал в скандал, заявив, что на западе его страна граничит с немецкоязычными, а на востоке "с русскими". Об Украине, с которой на самом деле граничит Венгрия, он вообще не вспомнил.

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Об этом пишет "Европейская правда", ссылаясь на пресс-службу премьера Венгрии. Соответствующее заявление он сделал во время праздничного ужина в честь президента Азербайджана Ильхама Алиева.

"Страны понимают друг друга лишь тогда, когда у них схожие стратегические и геостратегические позиции. И не нужно быть физиком-ядерщиком, чтобы увидеть это сразу: Азербайджан граничит с Ираном на юге и с Россией на севере; к западу от Венгрии живут немецкоязычные, а на востоке – русские", – сказал Орбан.

Он добавил, что в Венгрии знают, как тяжело "хорошо управлять жизнью нации при таких обстоятельствах".

Очевидно, говоря о немецкоязычных, Орбан имел в виду Австрию. В то же время Украину, граница с которой проходит на востоке его страны, премьер не упомянул, более того – "населил" эту территорию русскими.

В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на последние скандальные заявления венгерского премьера и вызвали посла Венгрии в Украине Иштвана Ийдярто. Ему выразили протест в связи с пренебрежительными по отношению к Украине высказываниями представителя власти.

"Антиукраинская риторика, которая уже долгое время звучит со стороны венгерского руководства, абсолютно неприемлема и наносит серьезный вред украинско-венгерским отношениям. Венгерская сторона была призвана остановить эту негативную тенденцию с тем, чтобы избежать непоправимых последствий для отношений между двумя странами", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Ранее Виктор Орбан заявил, что Запад должен осознать, что Путин не проиграет в войне с Украиной. Он не может себе этого позволить, поскольку его ждут "перевыборы" в следующем году.

– Политик также сравнил Украину с Афганистаном и назвал ее "ничейной землей".

– В Министерстве иностранных дел отреагировали на его заявления, отметив, что Будапешт сознательно разрушает отношения с Киевом. Посла Венгрии вызвали в МИД для объяснений.

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