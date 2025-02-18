Россия снова поставила ультиматум: Зеленский сравнил нынешние переговоры с РФ со Стамбулом-2022

На переговорах с Украиной весной 2022 года страна-агрессор Россия выдвигала ряд ультиматумов, требуя признания оккупированных территорий, уменьшения украинской армии и установления пророссийских властей. Сейчас похожие переговоры с теми же ультиматумами проходят между РФ и США, но уже без участия Украины.

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Об этом заявил Владимир Зеленский на пресс-конференции 18 февраля по результатам встречи с президентом Турции Реджепом Таипом Эрдоганом. Он напомнил, что весной 2022 проходили переговоры Украины с РФ в Стамбуле, когда Москва выдвинула ряд требований к Киеву.

"Россия поставила ультиматум в этот момент: уменьшение количества Вооруженных сил Украины, признание оккупированных территорий Украины территориями России. Хотели поставить руководство государства пророссийское, чтобы оно было полностью в вертикали Путина", – сказал глава государства.

Он добавил, что, похоже, нынешние переговоры РФ с США, которые проходят в Саудовской Аравии, мало чем отличаются. Кроме того, они проводятся без участия Украины.

"И у меня такое впечатление, что сейчас проходят какие-то переговоры, и они с таким же настроением происходят, но между представителями России и представителями Соединенных Штатов Америки. Снова об Украине и без Украины. Интересно, если мы в самый сложный момент не пошли на эти ультиматумы, откуда такое ощущение, что сейчас Украина на это пойдет?" – заявил Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, 18 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде состоялись переговоры представителей России и США с участием саудовских чиновников. Встреча продолжалась около пяти часов. По словам представителей РФ, стороны договорились о сотрудничестве, в чем "заинтересованы" и Москва, и Вашингтон.

В Госдепе США сообщили, что госсекретарь Марко Рубио и глава МИД РФ Сергей Лавров договорились создать механизм консультаций по устранению "раздражителей" в двусторонних отношениях, а также переговорные группы по урегулированию войны в Украине. В Госдепе США также заверили, что нынешняя встреча не является переговорами относительно Украины.

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